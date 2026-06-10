Andermatt Swiss Alps AG

Andermatt: Neues Sportzentrum mit breitem Angebot vorgestellt

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Andermatt: Neues Sportzentrum mit breitem Angebot vorgestellt

Mit der Weiterentwicklung der Sportszone konkretisiert die Andermatt Swiss Alps AG einen zentralen Baustein der Vision für Andermatt. Das bereits im Masterplan von 2008 vorgesehene Sportzentrum wird deutlich breiter als ursprünglich geplant: als vielseitiger Ort für Sport, Freizeit und Begegnung für die Bevölkerung, Zweitwohnungsbesitzerinnen und Zweitwohnungsbesitzer sowie Gäste.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Medienmitteilung.

Freundlich grüsst

Vanessa Kuhn

Vanessa Kuhn Head of Corporate Communication

Andermatt Swiss Alps AG Lucendrogasse 2 (Haus Mira) 6490 Andermatt D +41 41 874 17 69 v.kuhn@andermatt-swissalps.ch">v.kuhn@andermatt-swissalps.ch