Andermatt: Neues Sportzentrum mit breitem Angebot vorgestellt
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- Medienmitteilung Spo~zone_ASA_Juni26.pdf
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- Media release Sport ~tre_ASA_June 26.pdf
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Andermatt: Neues Sportzentrum mit breitem Angebot vorgestellt
Mit der Weiterentwicklung der Sportszone konkretisiert die Andermatt Swiss Alps AG einen zentralen Baustein der Vision für Andermatt. Das bereits im Masterplan von 2008 vorgesehene Sportzentrum wird deutlich breiter als ursprünglich geplant: als vielseitiger Ort für Sport, Freizeit und Begegnung für die Bevölkerung, Zweitwohnungsbesitzerinnen und Zweitwohnungsbesitzer sowie Gäste.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Medienmitteilung.
Freundlich grüsst
Vanessa Kuhn
Vanessa Kuhn Head of Corporate Communication
Andermatt Swiss Alps AG Lucendrogasse 2 (Haus Mira) 6490 Andermatt D +41 41 874 17 69 v.kuhn@andermatt-swissalps.ch">v.kuhn@andermatt-swissalps.ch