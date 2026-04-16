Umweltbaubegleitung bestätigt wirksame Massnahmen: positive Ergebnisse beim Grundwasser und weitere Fortschritte im Naturschutz
3 Dokumente
- Media Release_Enviro~ing_ASA_April26.pdf
PDF - 53 kB
- Medienmitteilung_Umw~ung_ASA_April26.pdf
PDF - 56 kB
- Jahresbericht Umwelt 2025_low.pdf
PDF - 6,7 MB
Umweltbaubegleitung bestätigt wirksame Massnahmen: positive Ergebnisse beim Grundwasser und weitere Fortschritte im Naturschutz
Das Jahr 2025 war bei Andermatt Swiss Alps erneut von Bautätigkeiten geprägt, gleichzeitig konnten die Umweltmassnahmen konsequent umgesetzt und weiterentwickelt werden. Die Umweltbaubegleitung zieht insgesamt ein positives Fazit: Die getroffenen Massnahmen zum Schutz von Luft, Wasser, Boden und Natur zeigen Wirkung und werden laufend optimiert.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Medienmitteilung und dem Umweltbaubericht im Anhang.
Freundlich grüsst
Vanessa Kuhn
Vanessa Kuhn Head of Corporate Communication
Andermatt Swiss Alps AG Lucendrogasse 2 (Haus Mira) 6490 Andermatt D +41 41 874 17 69 v.kuhn@andermatt-swissalps.ch