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Umweltbaubegleitung bestätigt wirksame Massnahmen: positive Ergebnisse beim Grundwasser und weitere Fortschritte im Naturschutz

Umweltbaubegleitung bestätigt wirksame Massnahmen: positive Ergebnisse beim Grundwasser und weitere Fortschritte im Naturschutz
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Umweltbaubegleitung bestätigt wirksame Massnahmen: positive Ergebnisse beim Grundwasser und weitere Fortschritte im Naturschutz

Das Jahr 2025 war bei Andermatt Swiss Alps erneut von Bautätigkeiten geprägt, gleichzeitig konnten die Umweltmassnahmen konsequent umgesetzt und weiterentwickelt werden. Die Umweltbaubegleitung zieht insgesamt ein positives Fazit: Die getroffenen Massnahmen zum Schutz von Luft, Wasser, Boden und Natur zeigen Wirkung und werden laufend optimiert.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Medienmitteilung und dem Umweltbaubericht im Anhang.

Freundlich grüsst

Vanessa Kuhn 

Vanessa Kuhn
Head of Corporate Communication
Andermatt Swiss Alps AG
Lucendrogasse 2 (Haus Mira)
6490 Andermatt
D +41 41 874 17 69
 v.kuhn@andermatt-swissalps.ch
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