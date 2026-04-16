Andermatt Swiss Alps AG

Umweltbaubegleitung bestätigt wirksame Massnahmen: positive Ergebnisse beim Grundwasser und weitere Fortschritte im Naturschutz

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Umweltbaubegleitung bestätigt wirksame Massnahmen: positive Ergebnisse beim Grundwasser und weitere Fortschritte im Naturschutz

Das Jahr 2025 war bei Andermatt Swiss Alps erneut von Bautätigkeiten geprägt, gleichzeitig konnten die Umweltmassnahmen konsequent umgesetzt und weiterentwickelt werden. Die Umweltbaubegleitung zieht insgesamt ein positives Fazit: Die getroffenen Massnahmen zum Schutz von Luft, Wasser, Boden und Natur zeigen Wirkung und werden laufend optimiert.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Medienmitteilung und dem Umweltbaubericht im Anhang.

Freundlich grüsst

Vanessa Kuhn

Vanessa Kuhn Head of Corporate Communication

Andermatt Swiss Alps AG Lucendrogasse 2 (Haus Mira) 6490 Andermatt D +41 41 874 17 69 v.kuhn@andermatt-swissalps.ch