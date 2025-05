Seien Sie bei der virtuellen Konferenz 2025 des Weltzahnärzteverbands FDI dabei, um mehr über nachhaltige Praktiken in der Zahnmedizin zu erfahren und die Umweltauswirkungen des Berufs zu verringern

FDI World Dental Federation

Der Weltverband der Zahnärzte (FDI) freut sich, die dritte Ausgabe seiner virtuellen Konferenz zur Nachhaltigkeit in der Zahnmedizin anzukündigen. Sie findet statt am 5. und 6. Juni 2025 von 16.00 bis 17.30 Uhr. Diese wegweisende Veranstaltung ist eine globale Plattform für den Wissensaustausch, bei der Umsetzungsstrategien aus der Praxis vorgestellt werden ebenso wie praktische Instrumente, um die Nachhaltigkeit im zahnärztlichen Berufsstand zu fördern.

Nach dem überwältigenden Erfolg der hochrangig besetzten Konferenzen von 2023 und 2024 konzentriert sich die diesjährige Veranstaltung darauf, Fachleuten aus dem Bereich der Mundgesundheit umsetzbare Lösungen und evidenzbasierte Leitlinien an die Hand zu geben. Auf dem Programm stehen Beiträge von führenden Vertretern der Nachhaltigkeitsbranche und anregende Fallstudien. Zudem erfahren die Teilnehmenden mehr darüber, wie sich Umweltverpflichtungen in dauerhafte Veränderungen in der Praxis übertragen lassen, und erhalten Zugang zu entsprechendem Informationsmaterial.

„Wir freuen uns sehr, erneut Gastgeber der Konferenz zur Nachhaltigkeit in der Zahnmedizin zu sein“, erklärt Dr. Greg Chadwick, Präsident der FDI. „Das diesjährige Programm ist besonders spannend, da wir den Schwerpunkt von der Theorie auf die Umsetzung verlagern. Durch die Bereitstellung konkreter Hilfsmittel und Materialien unterstützt die FDI Fachleute für die Mundgesundheit in aller Welt dabei, Teil der Lösung zu sein. Ökologische Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Ziel, sondern auch eine berufliche Verantwortung. Wir sind unseren Gründungspartnern – Dentsply Sirona, Haleon und Sunstar – und unseren unterstützenden Partnern sehr dankbar. Erst dieses kontinuierliche Engagement und diese Zusammenarbeit machen diese Arbeit möglich. Ihr Engagement bringt Innovationen und den bedeutenden Fortschritt in unserem Beruf weiter voran.“

2025 hat die FDI im Rahmen ihres Projekts „Nachhaltigkeit in der Zahnmedizin“ verschiedene neue Ressourcen vorgestellt. Ein zweiter Massive Open Online Course (MOOC) mit dem Titel Tackling Common Challenges to Sustainable Dentistry (Gemeinsame Herausforderungen für eine nachhaltige Zahnmedizin angehen) wurde Anfang des Jahres gestartet. Dieser neue Kurs geht über die grundlegenden Prinzipien hinaus und unterstützt zahnärztliche Teams bei der Umsetzung nachhaltiger Vorgehensweisen, indem er häufige Hindernisse thematisiert und praktische Strategien präsentiert.

Darüber hinaus hat die FDI eine Reihe von Bildungsmaterialien für akademische Einrichtungen und Schulungsanbieter entwickelt. Diese Materialien sollen die Integration in den Lehrplan wie auch den institutionellen Wandel unterstützen und die nächste Generation von Zahnärzten mit dem Wissen und den Werten ausstatten, die erforderlich sind, um ökologisch verantwortlich zu agieren.

Seit dem Start des Projekts „Nachhaltigkeit in der Zahnmedizin“ im Jahr 2021 hat die FDI regelmäßig innovative Bemühungen in ihrem globalen Netzwerk aus nationalen Zahnärzteverbänden, akademischen Einrichtungen und privaten Praxen hervorgehoben. Initiativen wie das Sustainability Toolkit, die Verpflichtung zur nachhaltigen Zahnmedizin und die Sustainability Awards sorgen für weiteren Schwung, während strategische Partnerschaften mit Branchenführern auf eine langfristige Wirkung abzielen.

Seien Sie am 5. und 6. Juni 2025 von 16.00 bis 17.30 Uhr bei der virtuellen Konferenz zur Nachhaltigkeit in der Zahnmedizin dabei und helfen auch Sie dabei, die Umweltauswirkungen des zahnärztlichen Berufsstands weltweit zu verringern.

Über die FDI World Dental FederationDer Weltverband der Zahnärzte, kurz FDI, ist die führende globale Stimme des zahnärztlichen Berufsstands und vertritt über 1 Million Zahnärzte in mehr als 130 Ländern. Mit rund 200 Mitgliedsorganisationen setzt sich die FDI für die Förderung der globalen Mundgesundheit ein und unterstützt die zahnmedizinische Gemeinschaft durch Wissenschaft, Interessenvertretung und Bildung. www.fdiworlddental.org/

Mehr über das Projekt „Nachhaltigkeit in der Zahnmedizin“Unterstützt von den Gründungspartnern Dentsply Sirona, Haleon sowie Sunstar und den Unterstützern Colgate, Kulzer und SDI Limited. www.fdiworlddental.org/sustainability-dentistry