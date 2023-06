Andermatt Swiss Alps AG

Gelungener Clean-up Day am Gemsstock

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

2 Dokumente

Gelungener Clean-up Day am Gemsstock

Bei herrlichem Wetter fanden sich am Samstag fast 60 Personen an der Talstation der Gemsstockbahn in Andermatt ein. Sie kamen zum Clean-up Day, den die SkiArena zusammen mit der NGO Summit Foundation durchführte. Nach einer kleinen Stärkung ging es auf ins Gelände, teils bis auf 3’000 Meter über Meer. Und da wurde aufgespürt, was nicht in die Natur gehört. Wieder wurde der Abfall gewogen und sortiert, sodass er korrekt entsorgt werden kann. Gesprächsthema beim Imbiss: Wer hat den aussergewöhnlichsten Fund gemacht?

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Medienmitteilung im Anhang.

Freundlich grüsst

Ignaz Zopp

Andermatt-Sedrun Sport AG

Ignaz Zopp Office direct +41 58 200 69 91 Mobile +41 79 629 71 44

ignaz.zopp@skiarena.ch