Fahr gut, Fahr besser, Fahrschule Fahrgut Zug

Es ist eine aufregende Sache, das erste Mal in ein Auto zu steigen und die ersten Fahrlektionen zu absolvieren. Der wichtigste Aspekt bei einer solchen Fahrstunde, ist ein geduldiger und einfühlsamer Fahrlehrer an deiner Seite. Bei der Fahrschule Fahrgut in Zug findest du mit Roger Mühlhaupt den perfekten Fahrlehrer für deinen Weg zur Mobilität.

Zug, Schweiz - März 2023: Roger Mühlhaupt ist seit Jahren der taktvolle Fahrlehrer in Zug. Von der Anmeldung zur Theorieprüfung in Zug, über den Verkehrskundeunterricht ( VKU Zug) bis hin zur Praktischen Fahrprüfung steht er zu deiner Unterstützung an deiner Seite. Auch in den 3 nachfolgenden Jahre, in denen der provisorische Fahrausweis gültig ist und die zusätzlichen WAB-Kurse absolviert werden müssen, steht er für jegliche Fragen zur Verfügung.

Aber beginnen wir beim Anfang. Du hast dich entschieden, deine Fahrprüfung zu machen. Dafür brauchst du zum einen den Ärztlichen Augenattest und zum andern den Schweizer Nothelferkurs. Mit diesen beiden Bestätigungen kannst du dich nun auf dem Strassenverkehrsamt zu Theorieprüfung in Zug anmelden.

Hast du die Theorieprüfung gemeistert? Dann Gratulation! Du erhältst noch direkt im Anschluss deinen Lernfahrausweis. Wenn nicht, kein Problem. Viele schaffen den Theorietest nicht beim ersten Anlauf. Dies ist nicht weiter tragisch. Falls es dir hilft, bietet die Fahrschule Fahrgut in Zug auch Theoriekurse an.

Sobald diese Hürde geschafft ist, darfst du hinters Lenkrad. Nun zeigt dir Roger Schritt für Schritt, wie man sich im Schweizer Strassenverkehr zu verhalten hat. Dies wird einige Stunden Fahrtraining brauchen, bis du dich sicher genug für die Praktische Fahrprüfung fühlst. Auch diese wird auf dem Zuger Strassenverkehrsamt abgelegt.

Hast du die Praktische Fahrprüfung bestanden, erhältst du für 3 Jahre den provisorischen Fahrausweis und darfst dir in dieser Zeit nichts zu Schulden kommen lassen. Aber du darfst ein Auto allein auf den Strassen fahren und bist nicht mehr auf deinen Fahrlehrer oder die Fahrschule in Zug angewiesen. Natürlich steht dir dein Fahrlehrer in Zug trotzdem jederzeit für Fragen zur Verfügung.

Adresse: Fahrschule Fahrgut Roger Müllhaupt Gubelstrasse 14 6300 Zug