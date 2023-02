pharmaSuisse - Schweizerischer Apotheker Verband / Société suisse des Pharmaciens

pharmaSuisse est la faîtière des pharmaciens !

Correctif - pharmaSuisse est l’association faîtière des pharmaciens suisses et non de l’industrie pharmaceutique suisse !

Korrigendum – pharmaSuisse ist der Dachverband der Schweizer Apotheken und nicht die Pharmaindustrie!

Plusieurs rédactions ont repris partiellement le communiqué de l’ATS du 13.02.2023. « La pharma suisse », un raccourci qui induit le lectorat en erreur. Merci d’éviter ce malentendu et de le corriger, le cas échéant.

« Pharmacie - PharmaSuisse veut réduire la dépendance vis-à-vis de l'Asie

La branche pharmaceutique suisse doit être moins dépendante des substances actives en provenance d'Asie, estime Martine Ruggli, présidente de la faîtière pharmaSuisse. Elle propose comme alternative de créer de nouvelles entreprises pharmaceutiques en Europe.

Si un médicament vient à manquer en Suisse, il n'est pas disponible dans toute l'Europe, comme c'est le cas actuellement, "une situation extrême". Avec l'Europe, la Suisse doit maintenant s'armer pour l'avenir, a déclaré Mme Ruggli dans une interview publiée lundi dans le Blick.

Par exemple, la seule entreprise européenne d'antibiotiques se trouve en Autriche. Créer de nouveaux sites prend certes du temps, mais c'est possible. "Il faut diversifier les sources", selon la pharmacienne en chef.

Parmi les raisons de la pénurie de médicaments, on trouve, selon la Confédération, des difficultés dans les voies d'approvisionnement des substances actives en provenance d'Asie ainsi que le confinement en Chine. La guerre en Ukraine joue également un rôle. »

Einige Redaktionen übernahmen die Meldung der SDA vom 13.02.2023. Bitte achten Sie auf die genaue Verwendung unseres Firmennamens.

«Arzneimittel - Oberste Apothekerin will die Abhängigkeit von Asien mindern

Die Schweizer Pharmabranche soll weniger abhängig von Wirkstoffen aus Asien sein. Das hat die Präsidentin des Apothekerverbandes Pharmasuisse Martine Ruggli gefordert. Als Lösung schlug sie neue Arzneimittelfirmen in Europa vor.

Wenn ein Medikament in der Schweiz fehle, sei es "in einer Extremsituation wie der jetzigen" in ganz Europa nicht vorhanden. Die Schweiz müsse sich nun mit Europa für die Zukunft wappnen, sagte Ruggli im Interview mit "Blick" von Montag.

Die einzige europäische Firma für Antibiotika beispielsweise liege in Österreich. Neue Standorte aufzubauen, dauere zwar, sei aber möglich. "Es braucht verschiedene Quellen", sagte Ruggli.

Zu den Gründen für den Engpass an Medikamenten zählen laut dem Bund Schwierigkeiten bei den Versorgungswegen der Wirkstoffe aus Asien sowie der Lockdown in China. Auch der Ukraine-Krieg spiele eine Rolle.»

