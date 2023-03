CGTN

CGTN: China betont die Stärkung integrierter nationaler Strategien und strategischer Fähigkeiten

Peking, 9. März 2023 (ots/PRNewswire)

Auf der derzeit stattfindenden ersten Sitzung des 14. Nationalen Volkskongresses (NVK), Chinas oberster Legislative, sind 2.977 Abgeordnete aus den unterschiedlichsten Berufen und mit unterschiedlichem Hintergrund vertreten. Von diesen nationalen Gesetzgebern sind 281 aus den Streitkräften, die damit die größte Gruppe von Gesetzgebern auf dem diesjährigen Treffen bilden.

Der chinesische Präsident Xi Jinping nimmt an einer der Plenarsitzungen der Militärdelegation teil, die jedes Jahr während der Sitzung des Nationalen Volkskongresses stattfindet, um militärische Fragen zu erörtern.

Am Mittwoch betonte Xi bei seiner Teilnahme an einer Plenarsitzung der Delegation der chinesischen Volksbefreiungsarmee (PLA) und der bewaffneten Volkspolizei während der ersten Sitzung des 14. NVK in diesem Jahr - es war seine elfte Teilnahme -, wie wichtig es ist, neue Wege zur Verbesserung integrierter nationaler Strategien und strategischer Fähigkeiten zu eröffnen.

Zu diesem Zweck müssen Anstrengungen unternommen werden, um Reformen und Innovationen in Schwung zu bringen, betonte Xi und drängte auf weitere Fortschritte in dieser Hinsicht.

Aufbau von strategischen Fähigkeiten

In seinem Bericht an den 20. Nationalkongress der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) im Oktober hat China zugesagt, seine Landesverteidigung und das Militär weiter zu modernisieren.

Das Land werde die strategischen Fähigkeiten des Militärs zur Verteidigung der Souveränität, der Sicherheit und der Entwicklungsinteressen Chinas verbessern und dafür sorgen, dass die Streitkräfte ihre Missionen und Aufgaben in der neuen Ära effektiv erfüllen, heißt es in dem Bericht.

Auf der Plenarsitzung am Mittwoch sagte Xi, der auch Generalsekretär des Zentralkomitees der KPCh und Vorsitzender der Zentralen Militärkommission ist, dass die Konsolidierung und Verbesserung integrierter nationaler Strategien und strategischer Fähigkeiten für den Aufbau eines modernen sozialistischen Landes in jeder Hinsicht und für das Vorantreiben der großen Verjüngung der chinesischen Nation an allen Fronten sowie für die Erreichung der Ziele für das hundertjährige Bestehen der PLA im Jahr 2027 und die schnellere Anhebung der Streitkräfte auf Weltklasseniveau von großer Bedeutung ist.

Xi hob das Ziel hervor, die nationalen strategischen Fähigkeiten Chinas zu maximieren, und rief dazu auf, die strategischen Pläne, Ressourcen und Stärken in allen Bereichen zu integrieren, um die Gesamtstärke des Landes systematisch zu verbessern, strategische Risiken zu bewältigen, strategische Interessen zu wahren und strategische Ziele zu verwirklichen.

Xi rief dazu auf, die kollaborative Innovation in Wissenschaft und Technologie voranzutreiben und dabei den Schwerpunkt auf unabhängige und originelle Innovationen zu legen, um so schneller ein hohes Maß an Eigenständigkeit und Stärke in Wissenschaft und Technologie aufzubauen.

Strategische Fähigkeiten in aufstrebenden Bereichen müssen gestärkt werden, um neue Vorteile in der nationalen Entwicklung und im internationalen Wettbewerb zu erlangen, und die Widerstandsfähigkeit von Industrie- und Lieferketten muss verbessert werden, sagte er.

Vor seiner Ansprache hörte sich der Präsident die Überlegungen und Vorschläge von sechs Militärs an, die über die Fähigkeit zur Verteidigungstechnologie, den Bau großer Infrastrukturen und die Aufklärung der Öffentlichkeit über die nationale Verteidigung sprachen.

In seiner Ansprache ordnete Xi an, den Bau großer Infrastrukturen zu koordinieren, den Aufbau nationaler Reserven zu beschleunigen und die Reserven besser in die Lage zu versetzen, die nationale Sicherheit zu gewährleisten.

