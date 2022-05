SV Group

Medienmitteilung: Marcel Meier wird Managing Director Öffentliche Gastronomie und Mitglied Konzernleitung SV Group

Marcel Meier wird Managing Director Öffentliche Gastronomie und Mitglied der Konzernleitung SV Group

Die SV Group ernennt Marcel Meier per 1. Juni 2022 zum Managing Director der Business Unit Öffentliche Gastronomie und Mitglied der Konzernleitung SV Group.

Dübendorf, 31. Mai 2022 – Die SV Group hat Marcel Meier zum Managing Director Öffentliche Gastronomie der SV Group ernannt. Ab 1. Juni 2022 verantwortet Meier damit 21 Betriebe in der Schweiz. Der Bereich umfasst die Konzepte Spiga Ristorante, SESH Bowls, BRIX Burger, Destinations wie Schloss Laufen, das Zunfthaus zur Schmiden in Zürich, den Güterhof in Schaffhausen und das Catering der BLS Schifffahrt auf dem Thuner- und Brienzersee, sowie die Stadiongastronomie im Wankdorf Stadion und der neuen Swiss Life Arena.

«Ich freue mich sehr auf diese spannende Aufgabe. Die Menschen wollen nach Monaten der Entbehrung wieder zusammenkommen und geniessen. Das ist unsere Chance, Gäste mit tollen Angeboten zu begeistern», sagt Marcel Meier. Die grösste Herausforderung sei aktuell der Fachkräftemangel. «Da sind wir als Branche genauso gefordert wie als Unternehmen. Die Gastronomie ist aber mehr denn je eine Branche, die Chancen für berufliche Weiterentwicklung bietet. Die SV Group investiert viel in Aus- und Weiterbildung, fördert eigenen Nachwuchs, bietet gute Arbeitsbedingungen und faire Löhne. Damit haben wir gute Karten in der Hand», so Meier.

«Wir freuen uns sehr, dass wir mit Marcel Meier für unsere Business Unit Öffentliche Gastronomie einen erfahrenen Mann aus eigenen Reihen gewinnen konnten. Er bringt beste Voraussetzungen mit, um unsere Konzepte, Destinations und den Bereich Sport gut im Markt zu positionieren und dieses wichtige Standbein strategisch weiterzuentwickeln. Mit seinem Wissen und seiner Erfahrung wird Marcel Meier auch die Konzernleitung hervorragend ergänzen», so Patrick Camele, CEO der Gruppe.

Die Business Unit Öffentliche Gastronomie wurde bisher von CEO Patrick Camele in Personalunion direkt geführt. Marcel Meier ist seit 2012 bei der SV Group und war bisher Director Group Controlling SV Group.

Zur Person

Marcel Meier kam 2012 als Operations Controller zur SV Group. Bereits nach drei Jahren wurde er Group Controller und 2017 übernahm er als Director Group Controlling die konzernweite Verantwortung für die finanzielle Planung, Steuerung und Kontrolle aller Unternehmensbereiche. Marcel Meier hat den Fachbereich professionalisiert und weiterentwickelt, um die Betriebe kennzahlenbasiert führen zu können. Marcel Meier ist gelernter Koch und hat die Hotelfachschule Zürich absolviert. Er verfügt über einen Bachelor of Business Administration der ZHAW und einen Master in Controlling der HWZ. Bevor er zur SV Group kam, leitete er zahlreiche Restaurant-Betriebe.

Über die SV Group Die SV Group ist eine führende Gastronomie- und Hotelmanagement-Gruppe mit Sitz in Dübendorf bei Zürich. Die Gruppe ist in mehreren Geschäftsfeldern tätig: Restaurants für Unternehmen und Schulen, Hotels mit Eigenmarken sowie mit weiteren renommierten Marken als Franchisenehmerin, öffentliche Restaurants mit innovativen Konzepten sowie gastronomischer Lieferservice und Catering. Die SV Group beschäftigt rund 6’400 Mitarbeitende, davon 4’400 in der Schweiz. Die SV Group geht auf die 1914 gegründete Non-Profit-Organisation «Schweizer Verband Soldatenwohl» zurück. Else Züblin-Spiller errichtete landesweit Soldatenstuben und servierte dort ausgewogene und preiswerte Verpflegung. Die ideellen Werte der Gründerin werden heute von der SV Stiftung weitergeführt. Diese gemeinnützige Stiftung ist Mehrheitsaktionärin der SV Group und setzt ihre Mittel für Projekte im Bereich der gesunden Ernährung und für das Gemeinwohl ein.

