Aktuelle Pressemeldung: Über 332 Fussballfelder aufgeforstet für eine nachhaltigere Mobilität

Über 332 Fussballfelder aufgeforstet für eine nachhaltigere Mobilität

Juice Technology setzt ihre Aufforstungsaktion zur CO2-Kompensation ihrer Produkte in Spanien fort

Die Juice Technology AG, Herstellerin von Ladestationen und -software, führend bei mobilen Ladestationen für Elektrofahrzeuge, sorgt seit längerem dafür, dass so viele Bäume gepflanzt werden, wie nötig sind, um die CO2-Emissionen ihrer Produkte zu neutralisieren. Neuerdings unterstützt die Ladestationsherstellerin in diesem Zusammenhang ein Projekt in Spanien.

Schon ein einziger Baum genügt, um die CO2-Emmissionen zu kompensieren, die bei Produktion und Transport eines JUICE CHARGER me anfallen. Weil ein Baum innert zehn Jahren nach seiner Pflanzung ganze 120 kg CO2 bindet, ist so in Kürze auch der gesamte CO2-Fussabdruck eines JUICE BOOSTER 2 oder eines JUICE Phaser ausgeglichen. Juice pflanzt sogar bis zu zwölf Bäume für ihre grössten Ladestationen als Beitrag zu einer klimafreundlicheren Mobilität.

Wiederaufforstung mit umfassenden Effekten

Vor anderthalb Jahren hat Juice bei der Wiederherstellung von Waldflächen in British Columbia beigetragen, die 2017 durch einen verheerenden Waldbrand dezimiert worden waren. Dieses Projekt ist für Juice nun abgeschlossen und das Unternehmen verlagert sein Engagement nach Europa.

In Spanien, wo Juice seit diesem Jahr mit einer Tochtergesellschaft vertreten ist, besteht ein dringender Bedarf nach Wiederaufforstung in einem Gebiet, dessen Biodiversität durch grosse Kiefern- und Eukalyptusplantagen bedroht ist. Hier unterstützt Juice die Stiftung Lurgaia Fundazioa, die sich im Rahmen von One Tree Planted darum bemüht, einen zusammenhängenden Wald aus einheimischen Bäumen zu schaffen.

Mit der Aufforstung in der Provinz Bizkaia werden die Wälder von Undabaso wiederhergestellt, die Teil des Biosphärenreservats Urdaibai sind. Dabei werden mehr als 35 Baumarten gepflanzt. Wenn Bäume nicht in Monokulturen gepflanzt werden und stattdessen auf Artenvielfalt geachtet wird, können sie ohne weiteres 50 oder 100 Jahre alt werden. Während ihrer gesamten Lebensdauer binden sie fortwährend Kohlenstoff. Bäume tragen dazu bei, Luft und Wasser zu reinigen, produzieren Sauerstoff, wirken gegen Erosion und liefern CO2-neutralen Rohstoff. Zudem schaffen Aufforstungsprojekte auch Arbeitsplätze.

Engagement über das eigene Geschäftsfeld hinaus

Elektromobilität ist eng mit Nachhaltigkeit verbunden. Das gilt auch für die Ladeinfrastruktur. Qualität ist dabei das einfachste Mittel, um eine Ladestation nachhaltig zu machen. Eine robuste Ausführung mit hochwertigen Komponenten sorgt dafür, dass die Ladestation widerstandsfähig gegen physische Beschädigungen ist. Ein weiteres Mittel für eine lange Lebensdauer ist eine grundlegende Softwareorientierung und konstante Softwareupdates.

Christoph Erni, Gründer und CEO der Juice Technology AG, bekräftigt das Engagement von Juice: „Zusätzlich gleichen wir die graue Energie unserer Produkte durch Wiederaufforstungsprojekte aus. Mehr als 332 Fussballfelder Wald wurden bereits in unserem Namen und durch uns finanziert gepflanzt, und es kommen laufend weitere hinzu. Die Mobilitätswende kann nicht ohne eine weit verbreitete Elektromobilität erreicht werden. Damit diese auch ökologisch nachhaltig ist, braucht es Bemühungen, den ökologischen Fussabdruck schon von Beginn weg so gering wie möglich zu halten. Deshalb sind Ladestationen von Juice auf Langlebigkeit ausgelegt“, so Erni weiter.

Juice-Kunden erhalten ein persönliches Baumzertifikat mit den Angaben zur kompensierte Menge CO2 und den Koordinaten des Aufforstungsgebiets.

JUICE WORLD

Mehr Infos finden Sie unter www.juice-world.com/your-forest und www.juice-world.com

ONE TREE PLANTED

Mehr Infos finden Sie unter www.onetreeplanted.org

Über Juice Technology

Die Juice Technology AG, Hauptsitz in Bachenbülach (beim Flughafen Zürich, Schweiz), ist eine weltweit tätige Herstellerin von Ladelösungen für E-Fahrzeuge. Das umfangreiche Produktportfolio des Unternehmens mit AC- und DC-Ladestationen von leichten mobilen Geräten bis hin zu grossen Schnellladern macht es zu einem der ganz wenigen Vollsortimenter der Branche. Seit 2014 dominiert Juice weltweit den Markt mobiler 22-kW-Ladestationen.

Entscheidender Unterschied zu anderen auf dem Markt verfügbaren Lösungen ist die konsequente Software-Orientierung. Alle mit „j+“ gekennzeichneten Geräte basieren auf dem gleichen Prozessor und der gleichen Firmware, wodurch sie untereinander kompatibel sind. Durch die Nutzung einer einzigen durchgängigen Software-Architektur spart Juice wesentlich Zeit, Aufwand und Kosten. Lösungen wie das omnidynamische Lastmanagement, Zahlung mit Kreditkarte oder das schnittstellenoffene Backend stehen somit der ganzen Produktpalette zur Verfügung.

Die Juice-Gruppe ist weltweit präsent mit eigenen Standorten, Tochter- und Partnerunternehmen. Teil der Unternehmensgruppe sind die Juice Services AG, die Juice Telemetrics AG, die deutsche Juice Europe GmbH mit Niederlassung in München, die Juice Iberia S.L in Malaga, die Juice France SAS in Paris, die Zhejiang Juice Technology Co., Ltd in Hangzhou, China und die Juice Americas Inc. in Delaware, USA. Zudem verfügt sie über ein globales Netz an Wiederverkäufern. Insgesamt arbeiten aktuell über 200 Personen in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktion, Marketing, Administration, Ein- und Verkauf sowie Logistik.

Weitere Informationen zum Unternehmen, zu den Produkten und Lösungen finden Sie unter www.juice-world.com. Folgen Sie uns ebenfalls auf LinkedIn, Facebook, Instagram und Twitter.

