SV Group

Mediemitteilung: SV Hotel expandiert mit Stay KooooK nach München

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

SV Hotel expandiert mit Stay KooooK in attraktiven urbanen Märkten. Nächste Station: München City

München erhält an der Schützenstrasse 9 sein erstes Stay KooooK. Mit einem Standort direkt an der Verlängerung der Fussgängerzone zwischen Karlsplatz (Stachus) und Hauptbahnhof könnte die Lage nicht besser sein. In den nächsten Jahren wird die gesamte Umgebung erneuert, es entsteht ein neues, dynamisches Viertel, das auch nach Ladenschluss belebt sein soll. Das bewährte Konzept einer gemischten Nutzung wird auch in München umgesetzt. Im Erdgeschoss sind zwei Retailflächen geplant. Die rund 32 Stay KooooK Studios entstehen auf den fünf darüber gelegenen Stockwerken. SV Hotel setzt damit den erfolgreichen Expansionskurs mit dem vielfach preisgekrönten Hospitalitykonzept Stay KooooK fort und erweitert das Portfolio der eigenen Marke auf bereits sieben Häuser. Investoren sehen in Stay KooooK grosses Potenzial. SV Hotel hat deshalb weitere Wachstumspläne an Premium-Lagen.

Dübendorf, 5. April 2022 – Seit der Markteinführung des Hospitality-Konzepts Stay KooooK ist dieses Standbein von SV Hotel kräftig gewachsen. Nun erobert das Extended Stay Konzept mit München den nächsten begehrten Markt. Mit dieser Expansion wächst das Stay KooooK-Portfolio von SV Hotel innert kurzer Zeit auf sieben Häuser, davon drei in der Schweiz, vier in Deutschland.

Pandemie hat Nachfrage im Segment Extended Stay verstärkt

Während der Pandemie haben sich die bereits seit längerem bestehenden Trends für Reise- und Übernachtungsgewohnheiten akzentuiert. „Die Pandemie hat dem Segment Extended Stay noch mehr Schub verliehen. Reisende suchen heute mehr denn je einen sicheren Rückzugsort. Wir sehen zudem einen Trend zu längeren Business- und kombinierten Business-Freizeit-Reisen“, erklärt Beat Kuhn, Managing Director SV Hotel.

Zu den Gewinnern gehört das Segment Extended Stay. SV Hotel hat diese Marktentwicklung vor vielen Jahren erkannt und seine Portfolio-Strategie massgeblich darauf ausgerichtet: „Wir haben in diesem Segment kontinuierlich neue Projekte entwickelt und wichtige Standorte in Premium-Märkten gesichert“, sagt Beat Kuhn. Mit Stay KooooK bringt die Gastronomie- und Hotelmanagement-Gruppe ein modernes und aufstrebendes Hotelkonzept an Top-Lagen der Städte Bern, Genf, Nürnberg, Leipzig, Hamburg und neu München. Beat Kuhn ergänzt: „Investoren sehen in unserem Hospitality-Konzept grosses Potenzial. Wir haben weitere Wachstumspläne. Dass wir mit unserer Markteinschätzung richtig liegen, sehen wir an den Belegungszahlen des ersten, im September 2020 eröffneten Hauses der Marke Stay KooooK in Bern Wankdorf. In einem anspruchsvollen Marktumfeld konnte sich dieses im Vergleich zu anderen Angeboten sehr gut behaupten.“ Seit den im Sommer 2021 erfolgten Lockerungen der Reiserestriktionen seien in Bern die Studios sehr gut belegt, fügt er an.

Rückzugsort mitten in München

Das Gebiet zwischen Hauptbahnhof und Karlsplatz in München wird in den nächsten Jahren aufgefrischt und soll zum Ort werden, an dem das Leben auch nach Ladenschluss weitergeht. Im Untergrund ist eine neue Passage geplant, die die Untergeschosse von Stachus und Hauptbahnhof verbinden soll. Mitten drin: das Stay KooooK an der Schützengasse 9. Das bestehende Gebäude wird nach den Plänen von parterre Architekten aus München zu Stay KooooK Studios umgebaut.

Das Herzstück jedes Stay KooooK ist und bleibt das Wohnzimmer The Flat. An der Schützengasse wird das Wohnzimmer auf dem 1. Stock zu liegen kommen. Über eine Wendeltreppe gelangen die Gäste auf die zum Innenhof gerichtete, begrünte Terrasse. Es entstehen 32 Studios mit insgesamt 90 Betten, darunter viele Family Studios. Das Stay KooooK München City ist perfekt für Business-Reisende, bis zum Hauptbahnhof sind es gerade mal zwei Minuten zu Fuss. In der Verlängerung einer der längsten Fussgängerzone/Shoppingmeile Europas gelegen, ist es auch für Reisende auf einem Städtetrip ideal. Auch alle wichtigen Sehenswürdigkeiten und Schauplätze wie das Oktoberfest auf der Theresienwiese sind zu Fuss erreichbar. Die Ausstattung der Studios mit Kitchenette und Waschmaschine macht es leicht, sich für längere Zeit einzurichten. Mit dem preisgekrönten Wohnelement The Slide können Gäste das Studio nach ihren Bedürfnissen nutzen. Die Hosts nehmen sich Zeit für individuelle Gästebedürfnisse und sorgen dafür, dass sich im Stay KooooK alle willkommen und zu Hause fühlen. Der Baubeginn ist für Mitte 2022, Fertigstellung und Eröffnung sind für Ende 2023 geplant.

FACTS & FIGURES

Die Stay KooooK Projekte im Überblick

Bern Wankdorf: Offen seit September 2020

Bern City: Im Bau, voraussichtliche Eröffnung Herbst 2022

Nürnberg City: Im Bau, voraussichtliche Eröffnung 2023

Leipzig City: Im Bau, voraussichtliche Eröffnung 2023

Genf City: Im Bau, Eröffnung für 2023 geplant

München City, Eröffnung für Ende 2023 geplant

Hamburg City: In Planung, Eröffnung für 2024/2025 geplant

Individualisierte Raumnutzung mit The Slide

Das multifunktionale Raumelement The Slide ist das herausragende Merkmal des Raumkonzepts und ein Novum in der Hotellerie. Über drei Jahre hat SV Hotel mit einem Team aus Interieur-Designern, Ingenieur, Architekten, Schreinern, Digital- und Hospitality-Experten an der Entwicklung gearbeitet. Stay KooooK und The Slide wurden 2021 mit verschiedenen Design Awards ausgezeichnet. Mit einem leichten Zug am Hebel lassen sich mit The Slide alle Studios situativ den jeweiligen Bedürfnissen der Gäste anpassen. Der Raum kann ohne Kraft und ohne Aufwand in einen Aufenthalts-, Wohn- oder einen Freizeitraum umgestaltet werden: The Slide gibt entweder Platz frei für das Bett, für eine voll ausgestattete Küche oder für Yogaübungen.

Bequem reisen mit der Stay KooooK App

Der Gast durchläuft bei Stay KooooK online und offline eine nahtlose Guest Journey und hat ein einheitliches Markenerlebnis. Sämtliche Touchpoints sind digitalisiert und in einer praktischen App vereint. Gäste können alle Transaktionen, von der Buchung bis zur Türöffnung an einem Ort abwickeln. Diese Vereinfachung kommt gut an, wie die Gästebewertungen zeigen. Auch für die Hosts, die Gastgeber des Stay KooooK, bedeutet dies ein grosses Plus: Sie können der Gästebetreuung mehr Zeit widmen. Der Kern des Angebots, das Gastgebertum, erhält dank der Digitalisierung den Raum, der ihm gebührt. Die innovative Plattform stösst auf grosses Interesse in Fachkreisen. Es besteht Potenzial, die Technologie als Service an Dritte zu vergeben.

Preisgekröntes Konzept

Das Konzept Stay KooooK stösst in Fachkreisen auf grosses Interesse und hat zahlreiche Preise gewonnen. 2019 den Hotel-Innovations Award von Gastrosuisse, 2021 jeweils den ersten Platz von folgenden Preisen: den Serviced Apartments Awards in London in der Kategorie Best Use Of Technology, den begehrten iF DESIGN AWARD für Hotel-Innenarchitektur, den Best Emerging Concept an den Gold Key Awards, den DACH Customer Experience Awards im Bereich Hospitality und den Special Award als Hotelier des Jahres für Beat Kuhn.

Bildrechte SV Group

Über SV Hotel SV Hotel gehört zur Gastronomie- und Hotelmanagement-Gruppe SV Group mit Sitz in Dübendorf bei Zürich. SV Hotel betreibt als Franchisenehmerin Hotels der Marriott-Marken Courtyard, Residence Inn, Renaissance und Moxy in der Schweiz und in Deutschland. Neu gehört Hyatt Centric mit einem ersten Haus in Hamburg zum Portfolio. Zum Hotelangebot gehören weiter die eigene mehrfach ausgezeichnete Marke Stay KooooK und die Hotels La Pergola in Bern und Amaris in Olten, Schweiz. Die SV Group beschäftigt im DACH Raum rund 6‘100 Mitarbeitende.

Kontakt Salome Ramseier, Head Corporate Communications & Public Affairs SV Group, media@sv-group.ch, +41 79 254 53 12