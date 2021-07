Luxasia

LUXASIA, Vertriebsplattform für Schönheitsprodukte im asiatisch-pazifischen Raum, wird von Deloitte als eines der am besten geführten Unternehmen in Singapur ausgezeichnet

Singapur (ots/PRNewswire)

Es könnte für LUXASIA nicht passender sein, in diesem Jahr die prestigeträchtige Auszeichnung "Singapore's Best Managed Companies" von Deloitte zu erhalten. Dr. Wolfgang Baier, Group CEO von LUXASIA, sagt zur Bedeutung der Auszeichnung: "Diese Auszeichnung ist eine überzeugende Bestätigung unserer Transformationsbemühungen, Investitionen und Ergebnisse, die wir in den letzten 5 Jahren erzielt haben. Dieser Erfolg ist auf unsere offene 'One Team'-Kultur zurückzuführen, die von mehr als 2000 Talenten in 15 Märkten geteilt wird. Wir waren in der Lage, professionelles Management-Know-how und tiefgreifende digitale Fähigkeiten mit dem unternehmerischen Kern von LUXASIA und der Luxus-Exzellenz von über 4000 Verkaufspunkten zu vereinen. Diese prestigeträchtige Anerkennung durch Deloitte, insbesondere nach der strengen Bewertung, ist ein Beweis für unser unermüdliches Bestreben, die führende Omnidistributionsplattform für Schönheit im asiatisch-pazifischen Raum aufzubauen."

Die erste Ausgabe des Preises in Singapur wurde aus dem globalen Deloitte-Programm für die Auszeichnung "Best Managed Companies" abgeleitet, dessen strenger Bewertungsrahmen auf mehr als 25 Jahren globaler Praxis in 37 Ländern basiert und Geschäftsfaktoren wie Strategie, Qualität des Managements, Fähigkeiten & Innovation, Kultur & Engagement sowie Governance & Finanzen bewertet. LUXASIA ist sehr stolz, diese prestigeträchtige Auszeichnung zu erhalten.

Für Luxus- und Nischen-Schönheitsmarken ist der asiatisch-pazifische Raum der Ort, an dem man sein und in den man jetzt eintreten sollte. Der Markt für Luxus-Schönheitsprodukte soll weltweit die höchste Wachstumsrate aufweisen, angetrieben durch eine wachsende Mittelschicht, immer anspruchsvollere Verbraucher, eine hohe Verbreitung von Mobiltelefonen und ein beschleunigtes Wachstum des sozialen und Online-Handels. LUXASIAs einzigartiges und umfangreiches Omnichannel-Netzwerk ermöglicht sehr schnelle Markteintritte, Hyper-Wachstums-Journeys und wirkungsvolle Kundenkontakte.

Patrick Chong, Chairman von LUXASIA, sagt über die Zukunft: "Wir sind jetzt bereit, unsere Pläne voranzutreiben, um unsere geografische Präsenz zu vergrößern und in neue Gebiete zu investieren. Die umgestaltete LUXASIA ist noch besser aufgestellt, um Luxus-Schönheitsmarken dabei zu helfen, das volle Potenzial des asiatisch-pazifischen Raums zu erschließen und sie erfolgreich zu machen." Die Kernkompetenzen von LUXASIA als Omnichannel-Vertriebsplattform umfassen Luxus-Einzelhandel, E-Commerce, Social Commerce, Distribution und datengesteuertes Konsumentenmarketing. Damit bietet LUXASIA nun allen Markenpartnern einen größeren Mehrwert.

Abschließend sagen sowohl Herr Chong als auch Herr Dr. Baier: "Wir möchten uns bei unseren mehr als 120 Partnern aus dem Bereich der Luxuskosmetik sowie bei unseren unzähligen Einzelhandels- und Handelspartnern in der gesamten Region für ihr tiefes Vertrauen und ihre starke Unterstützung in all diesen Jahren bedanken."