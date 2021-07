Medienmitteilung: SV Hotel verstärkt Präsenz in Deutschland: An bester Lage in der Hamburger Innenstand entstehen ein Stay KooooK und ein Hyatt Centric Hotel

SV Group

Zwei Hotelkonzepte unter einem Dach: An bester Lage in der Hamburger Innenstand entstehen ein Stay KooooK und ein Hyatt Centric

SV Hotel verstärkt die Präsenz in Deutschland und lanciert mit dem eigenen Konzept Stay KooooK und mit Hyatt Centric gleich zwei vielversprechende Angebote sowohl für Freizeitreisende als auch Business- und Extended Stay Gäste mitten in Hamburg. Mit diesem Projekt geht SV Hotel zudem eine neuen Franchisevertrag mit der Hyatt Hotel Corporation ein.

Dübendorf, 20. Juli 2021 - Mitten in der Fussgängerzone der Hamburger Innenstadt – auf der berühmten Mönckebergstrasse zwischen Hauptbahnhof und Rathaus – treibt SV Hotel die Expansion in Deutschland weiter voran. Der Immobilien-Investment-Manager Redevco ersetzt das heutige C&A Gebäude durch einen klimaneutralen Neubau mit gemischter Nutzung für Hotels, Einzelhandel und Gastronomie.

Das renommierte Büro Sergison Bates aus London hat den von Redevco und der Stadt Hamburg ausgeschriebenen Architekturwettbewerb gewonnen. Der Neubau nimmt mit seiner modernen Interpretation der alten Backsteinhäuser die Ästhetik des angrenzenden Levantehauses und den Charme des Kontorviertels auf.

„Mit diesem Projekt setzen wir die Wachstumsstrategie in einem der wichtigsten und stärksten Hotelmärkte Deutschlands fort,“ sagt Beat Kuhn, Managing Director von SV Hotel. „Es ist ein einzigartiges Projekt, das wir an dieser prominenten Lage mit unserem Partner Redevco entwickeln konnten,“ fügt er an.

Auf acht Stockwerken vereint das Haus mit Hyatt Centric ein Boutique Hotel mit dem von SV Hotel selbst entwickelten Extended-Stay Konzept Stay KooooK. Die 185 eleganten Zimmer und Suiten des Boutique Hotels Hyatt Centric nehmen die 2. bis 8. Etage ein. Eine spektakuläre, ans Restaurant angeschlossene Dachterrasse und die Hotelbar geben den Blick frei auf die Altstadt und laden zum Verweilen ein.

Mit Hyatt Centric wird SV Hotel zudem neue Franchisenehmerin der Hyatt Hotels Corporation, einer der führenden Hotel Brands und bekannt für Luxus- und Business-Hotels und Resorts. Die neue Zusammenarbeit mit dem Lifestyle Brand Hyatt Centric der Hyatt Gruppe sei eine ideale Ergänzung des Portfolios von SV Hotel. „Mit Hyatt verbinden uns gemeinsame Werte und das Verständnis, dass durch die Qualität von Design und Service gutes Gastgebertum erlebbar wird,“ so Beat Kuhn.

Die 85 Stay KooooK Studios liegen auf der 5. bis zur 8. Etage. Extended Stay Gäste, Geschäfts- oder Freizeitreisende finden in der charakteristischen Stay KooooK Atmosphäre eine Sharing- Lösung mit dem aufmerksamen, zuverlässigen Service eines Hotels. Das smarte Raumkonzept bietet dank des preisgekrönten Wohnelements ‚The Slide‘ auf begrenzter Fläche viel Raum für Wohnen und Arbeiten. Ein Highlight ist die den Stay KooooK Gästen exklusiv zur Verfügung stehende Dachterrasse mit Blick auf das Rathaus und die Binnenalster.

Volker Thamm, Director Business Development SV Hotel, lobt die Kooperation zwischen den involvierten Partnern: „Von Redevco als Immobilien-Investment-Manager über Hyatt als Franchisegeber, das Immobilienentwicklungs- und Beratungsunternehmen CBRE bis zur juristischen Beratung durch die Kanzlei Hogan Lovells war die Zusammenarbeit zwischen allen Parteien professionell und effizient. Wir können uns sehr gut vorstellen, gemeinsam weitere Projekte zu entwickeln,“ ergänzt Thamm.

Über Hyatt Centric

Hyatt Centric steht für Lifestyle-Hotels mit einem Rundum-Service in bester Lage bekannter Destinationen. Mitten im Geschehen laden die Hyatt Centric Hotels Abenteuer suchende Gäste zur Erkundung ihrer Umgebung ein. Die Lobby & Lounge gestaltet sich als modernes Insiderforum, das Gäste über neue Foodtrends, das lokale Nachtleben sowie andere Aktivitäten vor Ort informiert. Die Bar und das Restaurant sind Hot-Spots, wo Gäste bei anregenden Gesprächen regional inspirierte Speisen und Cocktails genießen können. Die modernen Zimmer sind auf die individuellen Bedürfnisse der Gäste zugeschnitten. Ein Team von MitarbeiterInnen steht jederzeit zur Verfügung, um Gäste bei ihrer Entdeckungstour zu unterstützen und das Beste aus ihrem Aufenthalt zu machen. Weitere Informationen unter hyattcentric.com

Extended-Stay Konzept Stay KooooK

Das wegweisende und mehrfach ausgezeichnete Übernachtungskonzept Stay KooooK richtet sich an eine neue Generation von Reisenden, die praktische und hochwertige Übernachtungsmöglichkeiten mit einem Höchstmass an Individualität und Flexibilität suchen. Es kombiniert die Vorteile aller modernen Übernachtungsformen und bietet Gästen ein Zuhause auf Zeit. Es bietet die authentische Bewirtung und die gemütliche Atmosphäre einer Sharing- Lösung, ohne dabei den aufmerksamen, zuverlässigen Service eines Hotels zu vernachlässigen. Durch das smarte Wohnelement The Slide lassen sich alle Studios den Bedürfnissen der Gäste anpassenThe Slide wurde für sein herausragendes Design mit dem begehrten iF Design Award ausgezeichnet. Das erste Stay KooooK steht in Bern Wankdorf (Schweiz), ein weiteres in der Berner Innenstadt befindet sich im Bau. Weitere Häuser sind in Nürnberg, Leipzig und an weiteren zentralen, urbanen Standorten geplant.Mehr über Stay KooooK www.staykooook.com

Über SV Hotel

SV Hotel gehört zur Gastronomie- und Hotelmanagement-Gruppe SV Group mit Sitz in Dübendorf bei Zürich. SV Hotel betreibt als Franchisenehmerin Hotels der Marriott-Marken Courtyard, Residence Inn, Renaissance und Moxy in der Schweiz und in Deutschland. Neu gehört Hyatt Centric mit einem ersten Haus in Hamburg zum Portfolio. Zum Hotelangebot gehören weiter die eigene mehrfach ausgezeichnete Marke Stay KooooK und die Hotels La Pergola in Bern und Amaris in Olten, Schweiz. Die SV Group beschäftigt im DACH Raum rund 7'000 Mitarbeitende. www.sv-hotel.ch/de/ www.sv-group.com

Über Redevco

Redevco, Teil der COFRA Holding AG, ist eine Immobilien-Investment-Management-Gesellschaft mit klarem Fokus auf dynamische Standorte in Europa. Als Partner für städtische Immobilien tätigen wir unsere Investitionen mit dem Ziel, zukunftssichere Objekte in pulsierenden urbanen Locations zu entwickeln, wo Menschen gern leben, arbeiten und ihre Freizeit verbringen. Unsere spezialisierten Anlagestrategien, unsere lokale Immobilienexpertise sowie die Größe unse¬rer paneuropäischen Plattform ermöglichen es uns, sowohl für unsere Investoren als auch für die Nutzer unserer Gebäude Werte zu schaffen. Ein Team aus erfahrenen Fachleuten erwirbt, entwickelt, vermietet und managt die Objekte und stellt sicher, dass die Portfolios dem Bedarf der Kunden optimal entsprechen. Wir verfolgen eine lang¬fristige Investitionsstrategie, bei der Qualität und Nachhaltigkeit die wichtigsten Kriterien sind. Das von uns verwaltete Vermögen umfasst rund 300 Assets mit einem Gesamtwert von ca. 7,5 Milliarden Euro. www.redevco.com

