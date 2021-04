TBD Media

TBD Media Group gibt den nachhaltigen Gestaltern des Status Quo von morgen eine Stimme

London (ots/PRNewswire)

Die TBD Media Group freut sich, den neuesten Eintrag in ihrer bahnbrechenden Kampagne "50 Sustainability and Climate Leaders" zu veröffentlichen, der die Aufmerksamkeit auf die Unternehmen und Führungskräfte lenkt, die sich für eine nachhaltige Zukunft einsetzen.

Die Herausforderungen für das Klima und die Notwendigkeit von mehr Nachhaltigkeit sind unbestreitbar. Ökologische und soziale Belange können nicht länger nur als Plattitüden geäußert und von Unternehmen ignoriert werden, wenn sie im heutigen Klima überleben und gedeihen wollen. Es wird nun gleichermaßen erwartet und gefordert, dass in den wichtigsten Bereichen gehandelt wird.

Mit 7,9 Milliarden Menschen, die auf dem Planeten leben, wird der Wandel kritisch wichtig, um seine Zukunft zu sichern; denn wenn die derzeitigen Lebensstile und Methoden beibehalten werden, könnte bis 2050 das Äquivalent von drei Planeten benötigt werden, um die natürlichen Ressourcen für eine wachsende Bevölkerung bereitzustellen. Die führenden Unternehmen der Welt sind sich jedoch bewusst, dass Zukunftssicherheit nicht ohne ein Verständnis für die Belastungen, die im Nachhinein entstehen werden, möglich ist.

Die Herausforderungen, vor denen zukunftsorientierte Unternehmen auf der ganzen Welt stehen, sind groß und vielfältig: Die Landwirtschaft muss nachhaltig optimiert werden, um sicherzustellen, dass die Welt von morgen nicht hungern muss, auch wenn der Planet selbst geschützt bleibt. Volkswirtschaften auf der ganzen Welt müssen auf eine Art und Weise zukunftssicher werden, die ökologische und soziale Nachhaltigkeit in Gemeinden und Regionen gewährleistet. In ähnlicher Weise wird es bei dem Unterfangen, Kohlenstoffemissionen zu reduzieren oder zu eliminieren, wichtig, dass die Lösungen keine weiteren negativen Auswirkungen verursachen. Die Kampagne "50 Sustainability and Climate Leaders" erforscht solche Schwierigkeiten und die Unternehmen, die an den Lösungen arbeiten, die unsere Gesellschaft in Zukunft prägen werden.

Diese Kampagne nutzt inspirierende und originelle Filme im Dokumentarstil, um die führenden Organisationen rund um den Globus zu identifizieren und zu feiern, die die aktuellen nachhaltigen Herausforderungen erkennen und das Potenzial von Konzepten wie der Digitalisierung, der Kreislaufwirtschaft und der technologischen Innovation nutzen, um einen positiven Wandel herbeizuführen, der einen unbestreitbaren Einfluss auf die Zukunft von Gesellschaften und Industrien gleichermaßen haben wird.

Paolo Zanini, CEO der TBD Media Group, kommentiert: "Die Welt befindet sich im Übergang zu einer nachhaltigeren und klimabewussteren Zukunft, aber es sind die Unternehmen von heute, die dazu beitragen werden, dieses Morgen zu gestalten. Es ist daher nur richtig, dass die Führungskräfte und Pioniere, die an der Bewältigung der Herausforderungen arbeiten, vor denen wir alle stehen, eine Plattform erhalten, um die Versuche und Erfolge ihrer Bemühungen zu kommunizieren."

Unternehmen, die in dieser Ausgabe vorgestellt werden:

HypoVereinsbank - Unicredit Bank AG, Toyota Motor North America, Fackelmann Brands, Viega Group, Osfriesiche Tee Gesellschaft GmbH & Co. KG (OTG), MULTIVAC Group, BayWa AG, KCB Group,BWT Best Water Technology Group, SM Investments Corporation, DKV Mobility, Schaeffler AG, My Green Lab working with Thermo Fisher Scientific, LafargeHolcim, EOS GmbH Electro Optical Systems, KLM Royal Dutch Airlines,ABB, Darling Ingredients.

Informationen zu 50 Sustainability and Climate Leaders:

Das 50 Sustainability Climate Leaders Projekt ist die Antwort der internationalen Business Community, die den Wunsch, die Führung und den Willen zeigt, effektive Maßnahmen im Kampf gegen den Klimawandel zu ergreifen. Unternehmen, die sich beteiligen möchten, wenden sich bitte an info@tbdmediagroup.com.

Informationen zu TBD Media Group

TBD Media Group ist eine weltweit agierende Mediengruppe, die Unternehmen, Organisationen und Regierungen dabei unterstützt, ihre Markenbotschaft auf menschliche und direkte Weise zu vermitteln. Erfahren Sie mehr unter https://www.tbdmediagroup.com/.