SV Hotel eröffnet das erste Courtyard by Marriott in Freiburg im Breisgau

An zentralster Lage in der Freiburger Innenstadt: SV Hotel eröffnet das erste Courtyard by Marriott in der Schwarzwaldregion

Ein lebendiges Stadtzentrum, grüne Oase und charmante Altstadtgassen: Gründe gibt es viele, um einen Besuch in Freiburg im Breisgau zu planen. Ab sofort gibt es noch einen mehr: Anfang Juli öffnete das erste Courtyard by Marriott in der Schwarzwaldregion seine Türen. Das „Courtyard Freiburg“ mit seinen 156 Zimmern ist Teil des Neubaukomplexes der Volksbank Freiburg und liegt unmittelbar neben dem Hauptbahnhof und der Fußgängerzone. Die etablierte Marke Courtyard by Marriott steht für moderne Annehmlichkeiten mit einladender Public Area, die sowohl Freizeit- als auch Geschäftsreisende ansprechen soll. Seit 2004 verbindet die SV Group mit der weltweit führenden Hotelgruppe Marriott International eine erfolgreiche Franchise-Partnerschaft.

Dübendorf, 5. Juli 2021 – Mit dem von Hadi Teherani designten Neubauprojekt an der Bismarckallee hat die Volksbank Freiburg Großes vollbracht: Nicht nur der neue Hauptsitz der Bank ist darin untergekommen, sondern auch Geschäfte, eine neue Aula für die benachbarte Schule und Verwaltungsräume für den Bauherrenpartner Breisgauer Katholischer Religionsfonds und das neue „Courtyard Freiburg“. Letzteres feierte am 5. Juli seine Eröffnung. Für den Betrieb des Hotels mit seinen 156 Zimmern auf rund 5‘000 Quadratmeter hat die Volksbank mit der Schweizer SV Hotel zusammengespannt: „Wir freuen uns sehr, nach den positiven Erfahrungen mit unseren Courtyard Hotels in Zürich, Basel und München nun ein viertes Courtyard an so toller Lage in Freiburg zu lancieren“, so Beat Kuhn, der Managing Director von SV Hotel. Das Hotel ist der ideale Ausgangspunkt für alle Individualreisenden und Familien, die das Münster und den Schlossberg erkunden möchten, aber auch der perfekte Hub für Geschäftsreisende, die Wert auf aufmerksamen Service und moderne Einrichtung legen.

Courtyard-Konzept in neuem Look und mit Fokus auf Komfort

Gutes Design und moderne Architektur waren nicht nur beim Gebäudekomplex selbst Programm, sondern ziehen sich auch durch das gesamte Interieur des Courtyards: „Damit sich die Gäste bei uns so richtig wohl fühlen, haben wir den Schwarzwald und Freiburg zu uns ins Haus geholt. Angefangen bei der Beleuchtung im Eingang, über die Teppiche in den Fluren bis hin zu Wandtapeten mit dezentem Baummuster, treffen unsere Gäste immer wieder auf unser Thema“, erklärt Johannes Frank, Hotelleader bei SV Hotel.

Die geräumigen Hotelzimmer mit Stadtblick verbinden Komfort mit Funktionalität und sind mit kostenlosem Highspeed-WLAN, Flachbild-TV, ergonomischem Arbeitsbereich und hochwertigen Marriott-Betten ausgestattet.

Im «Kitchen & Bar at Courtyard» werden die Gäste den ganzen Tag über mit Gerichten aus der internationalen Küche verwöhnt. Besonderen Wert gelegt wird dabei auf saisonale und regionale Produkte aus dem Schwarzwald. Wer es gerne etwas unkomplizierter mag, findet gleich neben der stylischen Lobby im «The Market» rund um die Uhr eine Auswahl an Snacks, frischen Sandwiches und Getränken zum Mitnehmen. Das modern mit Hanteln und Cardio-Geräten ausgestattete Fitness Center steht den Gästen rund um die Uhr zur Verfügung.

Erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Volksbank Freiburg und SV Hotel

Auch die Volksbank Freiburg freut sich über die Zusammenarbeit mit SV Hotel: „Mit SV Hotel haben wir einen erfahrenen und verlässlichen Partner gefunden, mit dem wir die gewerbliche Fläche des Areals attraktiv nutzen können“, sagt Uwe Barth, der Vorstandssprecher der Volksbank Freiburg.

Die Marke Courtyard by Marriott ist Teil des Portfolios von Marriott International – ebenso wie Renaissance, Moxy und Residence Inn, die drei weiteren Marken im Portfolio von SV Hotel. Neben dem Courtyard Freiburg betreibt SV Hotel auch Courtyards in Basel, Zürich und München.