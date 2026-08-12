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orientamento.ch: più semplice, più personalizzato e multilingue

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Berna (ots)

Con l'inizio della ricerca dei posti di apprendistato, il CSFO presenta il sito orientamento.ch completamente rinnovato. Offre una navigazione pensata per i diversi gruppi target, una funzione di ricerca migliorata, un Chatbot basato sull'intelligenza artificiale, informazioni disponibili in numerose lingue e molte altre funzionalità a sostegno della scelta professionale, degli studi e della carriera.

Il nuovo sito si rivolge in modo mirato a tre gruppi di utenti: allievi e allieve che si apprestano a scegliere una professione, studenti e studentesse che frequentano una scuola di formazione generale e persone adulte. Grazie a pagine d'accesso dedicate, ognuno può raggiungere direttamente le informazioni e gli strumenti più pertinenti per orientarsi nelle proprie scelte professionali, formative e di carriera.

Tutti i contenuti sono disponibili in tedesco, francese e italiano. Inoltre, un'ampia offerta è proposta anche in romancio. Le informazioni sul sistema educativo svizzero sono disponibili addirittura in 14 lingue.

Una ricerca più efficace e un nuovo Chatbot

La funzione di ricerca dell'intero sito orientamento.ch è stata completamente riprogettata. Le professioni, le formazioni, gli indirizzi di studio e i settori d'attività possono essere salvati nei preferiti e confrontati tra loro.

Il nuovo Chatbot risponde 24 ore su 24 alle domande riguardanti formazioni, professioni e lavoro, basandosi esclusivamente sui contenuti verificati e di qualità di orientamento.ch. È inoltre in grado di riconoscere quando una domanda richiede una consulenza personalizzata e indirizza l'utente ai servizi cantonali di orientamento professionale, universitario e di carriera.

Descrizioni delle professioni e strumenti di autovalutazione

Le descrizioni delle professioni sono state armonizzate in tutte le lingue e collegate alle relative offerte formative. Per le professioni con tirocinio, le persone interessate possono accedere direttamente al questionario di autovalutazione delle attitudini "Questa professione fa per me?" e all'elenco dei posti di tirocinio disponibili.

Per chi desidera intraprendere studi universitari, una mappa interattiva della Svizzera offre una panoramica delle offerte formative delle scuole universitarie. Rimandi tematici consentono inoltre di esplorare le possibili prospettive professionali, i settori correlati e gli indirizzi di studio affini. Un test d'interesse per gli studi fornisce un primo orientamento.

L'elenco ufficiale dei posti di tirocinio dei Cantoni

Su orientamento.ch, allievi e allieve, genitori e docenti trovano l'elenco ufficiale di tutti i posti di tirocinio vacanti in Svizzera. I posti sono registrati dai Cantoni e pubblicati su orientamento.ch.

Una funzione particolarmente utile consente di attivare un abbonamento di ricerca: le persone interessate vengono informate non appena viene pubblicato un nuovo posto di tirocinio corrispondente ai criteri selezionati.

Un accesso moderno alle informazioni sulle professioni

Con il nuovo sito, il CSFO mette a disposizione un accesso moderno e intuitivo a tutte le informazioni sulla formazione, le professioni e la formazione continua. Le novità introdotte aiutano giovani e adulti a orientarsi più rapidamente e a prendere decisioni mirate riguardo alla formazione e alla carriera.

orientamento.ch è un servizio del Centro svizzero di servizio Formazione professionale | orientamento professionale, universitario e di carriera (CSFO), realizzato su mandato dei Cantoni (CDPE) e con il sostegno della Confederazione (SEFRI).

Ogni mese oltre 1 milione di persone visita il sito, che si conferma il punto di riferimento numero uno in Svizzera. Anche per la ricerca di un posto di tirocinio, orientamento.ch offre l'elenco più completo e aggiornato dei posti disponibili. Tutti i fornitori sono inseriti nell'elenco secondo il principio della parità di trattamento.

Maggiori informazioni:

orientamento.ch

csfo.ch