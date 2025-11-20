SRG SSR

Quattro lingue, una canzone: la SSR riunisce su un unico palco quattro cori giovanili svizzeri

Bern, 20 novembre 2025. Con il suo progetto "Jeunes Talents Noël", il gruppo nazionale "Musique & Culture" della SSR riunisce quattro rinomati cori giovanili provenienti dalle diverse regioni della Svizzera. Il progetto culminerà nel concerto dell'Avvento del 30 novembre 2025 a Lugano, dove verrà eseguito in anteprima un brano corale composto appositamente dalla musicista Heidi Happy e dal musicista Valentin Villard.

Per la quarta volta, la SSR organizza un progetto nazionale per la promozione di talenti nel campo della musica classica e jazz. Quest'anno, "Jeunes Talents Noël" riunisce quattro rinomati cori giovanili provenienti da tutte le regioni linguistiche della Svizzera: il grigionese Bündner Jugendchor, i Singknaben della cattedrale St. Ursen di Soletta, quello della Schola de Sion e il coro Calicantus di Locarno. Partecipano anche la musicista svizzera Heidi Happy e il musicista svizzero Valentin Villard, che per questo evento hanno composto un brano corale per conto della SSR: lei ne ha scritto il testo e lui ne ha creato la melodia. "Allegria, pace, Glück, amour" è un canto natalizio contemporaneo in quattro lingue che coinvolge il mondo dei giovani talenti del canto: la paroliera e il compositore hanno incontrato personalmente i cori selezionati e hanno incorporato nel brano le impressioni scaturite.

"È stato emozionante per me uscire dal mio mondo Heidi Happy e scambiare idee con persone che hanno un approccio diverso con la musica. Poter contribuire alla sensibilizzazione e alla conservazione delle quattro lingue nazionali significa molto per me." (Heidi Happy)

"Volevo qualcosa di più leggero e coinvolgente, senza però cedere alla semplicità: una strofa un po' introversa, ma che conservasse comunque alcuni accenti luminosi, e che aprisse a un ritornello dal carattere più danzante, incisivo ed energico." (Valentin Villard)

Le e i quasi 120 giovani cantanti dei quattro cori giovanili si sono incontrati all'inizio di settembre 2025 nell'ambito di "Schubertiade RTS Espace 2", dove per la prima volta hanno eseguito insieme il brano.

Il progetto corale culminerà nel concerto dell'Avvento del 30 novembre 2025 all'auditorio Stelio Molo della RSI a Lugano. Oltre alla prima dell'opera multilingue commissionata dalla SSR, in programma vi sono altri brani natalizi e invernali, oltre a canzoni tipiche delle diverse regioni linguistiche.

Con "Jeunes Talents Noël", la SSR sostiene ancora una volta i giovani talenti musicali elvetici e rafforza la coesione sovraregionale. Il concerto di Lugano sarà trasmesso a livello nazionale in televisione e alla radio.

Trasmissione in TV

5 dicembre 2025 dalle 10.30 su RSI LA 1 nel programma "Paganini"

14 dicembre 2025 alle 18.15 su SRF 1

21 dicembre 2025 alle 17.00 su RTS 1

Trasmissione in radio

In diretta il 30 novembre 2025 alle 15.00 su RSI Rete Due

14 dicembre 2025 alle 14.00 su Radio RTR

14 dicembre 2025 alle 16.00 su SRF 2 Kultur e RTS Espace 2

Online

Il concerto sarà disponibile anche su Play RSI, Play RTR, Play RTS, Play SRF e Play Suisse