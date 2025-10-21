Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Il test dei seggiolini per bambini rivela grandi differenze di qualità

Bild-Infos

Download

Vernier/Ostermundigen (ots)

Nel più recente test dei seggiolini per bambini condotto dal TCS, sono stati valutati 17 modelli. Cinque di essi hanno convinto gli esperti e sono stati giudicati "molto consigliati". Per contro, il TCS sconsiglia vivamente l'acquisto di tre modelli. Due seggiolini presentano gravi carenze in materia di sicurezza - un avvertimento era già stato pubblicato il 1° ottobre - e un altro modello non è consigliato a causa di un elevato contenuto di PFAS.

L'offerta di seggiolini per bambini cambia continuamente: nuovi modelli, funzioni e caratteristiche di sicurezza arrivano sul mercato mentre altri scompaiono. Una costante, però, è rappresentata dal test del TCS, che quest'autunno ha esaminato 17 modelli. Particolarmente preoccupante è stato constatare che due modelli presentano gravi difetti di sicurezza. Il TCS sconsiglia fortemente l'acquisto dei modelli Chipolino Olympus i-Size e Reecle 360 e ha già pubblicato un avviso di sicurezza il 1° ottobre.

Il test del TCS è stato condotto in collaborazione con altri club automobilistici e organizzazioni dei consumatori europei. I test hanno riguardato in particolare la sicurezza in caso di urto frontale e laterale, la maneggevolezza, la semplicità in fatto di pulizia come la qualità della fabbricazione, l'ergonomia e l'eventuale presenza di sostanze nocive nei prodotti.

Punteggi ridotti per un elevato contenuto di PFAS

Oltre ai modelli con carenze di sicurezza, anche il Nomad Plus del produttore Maxi-Cosi ha ricevuto la valutazione "non consigliato". La causa principale è l'elevato contenuto di PFAS (sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche). Inoltre, il seggiolino ha mostrato debolezze nei crash test frontali.

Senza dubbio, il test ha evidenziato anche risultati positivi: tra i 17 modelli esaminati, cinque seggiolini hanno ottenuto la valutazione "molto consigliato". Il vincitore assoluto è il Kidfix Pro del produttore Britax Römer, che ha ottenuto ottimi risultati nei test di sicurezza. Questo modello è particolarmente adatto ai bambini a partire dai quattro anni circa.

Il più recente test del TCS ha confermato una volta di più che tra i modelli esistono grandi differenze di qualità e che non tutti soddisfano le esigenze di sicurezza del TCS. Prima dell'acquisto di un seggiolino, è quindi importante informarsi accuratamente e provare insieme al bambino diversi modelli. Dopo l'acquisto, è consigliato familiarizzare con l'utilizzo del seggiolino, rispettando le istruzioni del produttore e la lista dei modelli compatibili con il veicolo.

__________________________________________________________________________

Come assicurare correttamente i bambini durante il viaggio in auto