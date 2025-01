act entertainment ag

EHRLICH BROTHERS - DIAMONDS - Die besten Illusionen aus 10 Jahren Tour | 06.03.2026, Hallenstadion, Zürich

Freitag, 06. März 2026, Zürich – Hallenstadion

Aufgrund der riesigen Nachfrage: Zusatzshow 2026 in Zürich

In DIAMONDS bringen die EHRLICH BROTHERS erstmals ihre spektakulärsten Illusionen aus zehn Jahren auf die Bühne. Eigentlich war die Tournee auf ein Jahr begrenzt. Doch der Run auf die Tickets hält unvermindert an. Obwohl in Zürich am 04.01.2025 zwei Shows angesetzt sind, reisst die Nachfrage nicht ab. Deshalb werden die EHRLICH BROTHERS im nächsten Jahr mit DIAMONDS in das Hallenstadion zurückkehren:

Zusatzshow von DIAMONDS in Zürich / Hallenstadion

06. März 2026, 20:00 Uhr

Die EHRLICH BROTHERS verbiegen Bahnschienen mit blossen Händen, sie lassen einen 10 Tonnen schweren Monstertruck erscheinen, sie fliegen und verwandeln sich dabei in Schmetterlinge. Auf diese und viele weitere EHRLICH-BROTHERS-Highlights dürfen die Zuschauer sich freuen. Auch die Illusionen, die David Copperfield einst von den Zauberbrüdern erwerben wollte, sind dabei: Aus einem kleinen Kern wächst in Sekunden ein echter Orangenbaum. Zum grossen Finale lassen die Weltrekord-Magier es in der gesamten Arena schneien.

Andreas und Chris Ehrlich haben ihre Diamanten aus zehn Tour-Jahren geschliffen und präsentieren ihre Illusionen in neuen Arrangements. Es wird zudem einige Überraschungen geben! Für die einen ist es ein lang ersehntes Wiedersehen, für die anderen, vor allem für die jüngeren Zuschauer, sind diese Top-Illusionen eine Premiere.

Den EHRLICH BROTHERS ist etwas gelungen, was jahrzehntelang als unmöglich galt: Sie haben die Zauberkunst kräftig entstaubt und zu einem beispiellosen Massenphänomen gemacht. Die erste Tour organisierten sie noch komplett selbst, da kein Veranstalter ihre Visionen teilen wollte. Mittlerweile haben über 4‘000‘000 (vier Millionen) Menschen die Live-Shows der EHRLICH BROTHERS gesehen.

Zweimal traten die Star-Magier in einem Fussballstadion auf und holten dabei insgesamt fünf Weltrekorde. Mit ihren eigenen TV-Shows erzielen die EHRLICH BROTHERS regelmässig erstklassige Einschaltquoten in der Primetime.

