Summerstage 2025 präsentiert: Rock Monsters of Switzerland - Gotthard

Krokus | 27.06.2025, Park im Grünen, Basel

Donnerstag, 26.06.2025 bis Samstag, 28. Juni 2025

Münchenstein, Park im Grünen

Starzone Presale: Dienstag, 19.11.2024, 11.00 Uhr bis Mittwoch, 20.11.2024, 10.59 Uhr

Allgemeiner Vorverkaufsstart: Mittwoch, 20.11.2024, 11.00 Uhr

Neben den bereits angekündigten Acts

Donnerstag 26.06.2025 Johannes Oerding / Milow

Samstag 28.06.2025 Baschi / Nemo

dürfen wir nun neu ankündigen:

Freitag, 27. Juni 2025: Rock Monsters of Switzerland – Gotthard / Krokus

Nach den ausverkauften Shows in 2017, wird die Schweiz wieder zum Schauplatz einer einzigartigen Rock-Sensation: Rock Monsters of Switzerland is back! Gotthard und Krokus, die zwei grössten Bands der Schweizer Rockgeschichte, vereinen ihre Kräfte für eine von drei exklusiven Shows am Summerstage 2025. Am 27. Juni werden sie gemeinsam die Bühnen wieder zum Beben bringen.

Als Double-Headliner versprechen Krokus und Gotthard unvergessliche Rock-Abende zu zelebrieren. Sie werden den Fans eine Show bieten, die nicht nur laut und intensiv, sondern auch voller Leidenschaft und musikalischer Geschichte ist.

Rock Monsters of Switzerland ist ein Muss für alle Rockfans.

Leo Leoni: Krokus sind Vorbilder unserer Jugend und wir sind stolz die Bühne zu teilen und freuen uns riesig auf den fantastischen Rockabend!

Chris von Rohr: Das direkte Zusammentreffen dieser beiden Bands ist für uns Krokus immer etwas Besonderes. Und mit Gotthard verbindet mich auch ein Teil meiner Geschichte.

GOTTHARD:

Mit 16 Nr.-1-Alben ist Gotthard die erfolgreichste Band der Schweiz. Alle ihre Studioalben ausser dem Debüt erreichten die Spitze der Schweizer Charts, und sieben davon schafften es sogar in die Top 5 der deutschen Charts. Ihre beeindruckende Erfolgsbilanz brachte ihnen den Diamond Award für über eine Million verkaufte Alben in der Schweiz.

Mit über 2000 Konzerten weltweit tourt Gotthard seit über 30 Jahren als Headliner durch Europa und Japan und spielte als Special Guest für Rockgrössen wie die Rolling Stones, Deep Purple, Bon Jovi, Scorpions und AC/DC. Dreimal ausgezeichnet mit dem Swiss Music Award, ist Gotthard heute eine feste Grösse der Europäischen Rockszene.

Mit ihrem brandneuen Studioalbum „STEREO CRUSH“ (VÖ 21.März) im Gepäck, werden sie erstmals ein neues Set vorstellen.

KROKUS:

50 Jahre Krokus! Wahrlich ein Grund zum Feiern. Keine andere Schweizer Rock-Band hat mehr Spuren hier und im Ausland hinterlassen. Sie haben auf unzähligen Bühnen mit den Grössten dieser Welt gerockt und wurden mit Gold und Platin-Auszeichnungen in USA und Kanada ausgezeichnet. Noch heute wird ihre Musik vor allem am amerikanischen Radio gespielt. Ihr Backkatalog ist beachtlich und zu ihren Fans zählen u.v.a. Alice Cooper, Jack Black und Lars Ulrich. Rihanna trug ihr Shirt und sie wurden Ehrenbürger von Memphis Tennessee.

Krokus spielen heute freudiger und besser als je zuvor. Was viele Konzerte europaweit zeigen. Ein Höhepunkt, nebst den einheimischen Festivals, sicher ihr Wacken-Auftritt aus dem das packende No.1 Live-Album entstand. Der englische Musikjournalist Malcom Dome drückte es so aus: Krokus gehören seit Jahrzehnten zum Besten was die Hardrockszene zu bieten hat“. Die Band zeigt wie man auch nach 5 Dekaden echten, handgemachten, ungeschliffenen Rock authentisch und würdig zelebriert.

Krokus:» Wir spielen heute jedes Konzert so, als könnte es unser Letztes sein und geniessen das voll. Und dieser spezielle Krokus-Spirit ist ein besonderes Gefühl – für uns und unsere treuen Easy Rockers. Wir freuen uns auf einen einmaligen Abend.

