Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft

(AFL/i). Die 3. Agroplattform Schwyz hat eindrücklich gezeigt, dass die Landwirtschaft eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen einnimmt. Rund 120 Landwirte, Branchenvertreter und Interessierte kamen am 14. November 2024 in der Markthalle Rothenthurm zusammen, um sich über innovative Ansätze zur Steigerung der Nachhaltigkeit auszutauschen.

«Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Gebot der Stunde, sondern kann sich auch betriebswirtschaftlich auszahlen - sei es durch Kosteneinsparungen, neue Vermarktungschancen oder die Erschliessung neuer Zielgruppen», betonte Mario Bürgler, Vorsteher des Amtes für Landwirtschaft im Kanton Schwyz, in seiner Eröffnungsrede. Er ermutigte die anwesenden Landwirte, sich aktiv an der Gestaltung einer zukunftsfähigen Agrarwirtschaft zu beteiligen.

Andreas Kümin, Geschäftsführer der Mc PaperLand / Kümin Group AG, zeigte in seinem Vortrag auf, wie sein Unternehmen Nachhaltigkeit erfolgreich in sein Geschäftsmodell integriert hat. «Handel ist Wandel - und wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit», betonte Kümin. Seine Erfahrungen verdeutlichten, dass Investitionen in Nachhaltigkeit nicht nur der Umwelt zugute kommen, sondern auch neue Umsatz- und Ertragspotenziale erschliessen können.

Mareike Jäger von der ZHAW präsentierte in ihrem Beitrag die Potentiale der Agri-Photovoltaik, bei der Solaranlagen auf landwirtschaftlichen Flächen installiert werden. «Diese Technologie bietet enorme Potenziale, um unsere Betriebe nachhaltiger und zugleich wirtschaftlich erfolgreicher aufzustellen», kommentierte (Michael Reichmuth, Siebnen)

In einer interaktiven Podiumsdiskussion hatten die Gäste zudem die Möglichkeit, ihre Fragen und Anregungen einzubringen. «Der rege Austausch und die vielen praxisnahen Impulse haben uns gezeigt, dass die Landwirte im Kanton Schwyz bereit sind, Verantwortung für eine nachhaltige Zukunft zu übernehmen», zog Mario Bürgler ein positives Fazit der Veranstaltung.

Das Amt für Landwirtschaft und die Bauernvereinigung des Kantons Schwyz kündigten an, die Agroplattform als jährliche Plattform für den Dialog und den Wissensaustausch in der Landwirtschaft fortzuführen. «Nur gemeinsam können wir die richtigen Weichen für eine zukunftsfähige Landwirtschaft stellen», so Bürgler abschliessend.

