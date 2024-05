Sanitas Krankenversicherung

Neuer Sanitas Stiftungsratspräsident: Dr. Luca Stäger folgt auf Prof. Dr. Felix Gutzwiller

Zürich (ots)

An seiner gestrigen Sitzung wählte der Sanitas Stiftungsrat Dr. Luca Stäger zu seinem neuen Präsidenten. Er folgt auf Prof. Dr. Felix Gutzwiller, der Sanitas im Stiftungsrat und im Verwaltungsrat während 24 Jahren mitgestaltete und prägte.

Nach neun Jahren an der Spitze des Sanitas Stiftungsrats stellte sich Prof. Dr. Felix Gutzwiller nicht mehr zur Wiederwahl. Gleichzeitig wählte der Stiftungsrat mit Dr. Luca Stäger eine Persönlichkeit zum Stiftungsratspräsidenten, welche Sanitas bestens kennt: Seit 2015 war er Mitglied des Verwaltungsrats, seit 2018 dessen Vizepräsident. Mit der Wahl zum Präsidenten der Stiftung, welche zu 100 Prozent Eignerin der Sanitas Gruppe ist, tritt Luca Stäger aus deren Verwaltungsrat aus.

Als fundierter Kenner des schweizerischen Gesundheitswesens und mit seiner langjährigen Management-Erfahrung - seit 14 Jahren als CEO der Tertianum-Gruppe - ist Luca Stäger für die Rolle an der Spitze der Stiftung prädestiniert. In früheren beruflichen Stationen war er unter anderem CEO der Spital Lachen AG, Direktor der Privatklinik Bethanien AG in Zürich sowie Direktionspräsident der Schweizer Paraplegiker-Gruppe in Nottwil.

Luca Stäger schloss sein Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität St. Gallen (HSG) mit dem Doktorat ab (Dr. oec.) und bildete sich später im integrierten Dienstleistungsmanagement und in einem Advanced Management Program der HSG weiter. Zudem verfügt er über eine Ausbildung zum EFQM-Assessor und ist Absolvent des Executive Program in Health Care Policy der Universität Lausanne in Zusammenarbeit mit Harvard Medical International.

Ueli Dietiker freut sich als Vizepräsident der Stiftung und als Verwaltungsratspräsident auf die weitere Zusammenarbeit in der neuen Konstellation: "Wir gratulieren Luca Stäger herzlich zu seiner Wahl, wünschen ihm alles Gute in der neuen Rolle und sind gespannt auf die Akzente, die er als Stiftungsratspräsident setzen wird."

Gleichzeitig verdankt Ueli Dietiker die Leistungen von Felix Gutzwiller für Sanitas: "Seit 2000 wirkte er im Stiftungsrat, von 2008 bis 2015 zusätzlich im Verwaltungsrat. 2015 übernahm er das Präsidium der Stiftung und engagierte sich für den Auf- und Ausbau des gesellschaftlichen Stiftungs-Engagements. Während beinahe eines Vierteljahrhunderts hat Felix Gutzwiller Sanitas mitgestaltet und auch geprägt. Dafür danken wir ihm von Herzen."