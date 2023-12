Egmont Ehapa Media GmbH

Sportliche Vorsätze: Mit Donald Duck im Lustigen Taschenbuch Fitness Nr. 1!

Ob Bewegungsallergiker, Gelegenheitssportler oder Fitnessfan - in der ersten Ausgabe von Walt Disney Lustiges Taschenbuch "LTB Fitness" gibt es für jeden das passende Trainingsprogramm. Ab dem 2. Januar wird mit 13 durchtrainierten Geschichten und 10 superstarken Fitnesstipps im "LTB Fitness" gesportelt und geschmökert. Genau die richtige Lektüre und der perfekte Zeitpunkt, um mit guten Vorsätzen und sportlich ins neue Jahr durchzustarten!

Mit der ersten Ausgabe von "LTB Fitness" präsentiert Egmont Ehapa Media eine einzigartige Mischung aus humorvollen Comics und nützlichen Tipps, die Comicfans dazu ermutigt, ihre guten Vorsätze für 2024 in die Tat umzusetzen. Spaß, Fitness und Humor gehen Hand in Hand mit dem "LTB Fitness".

Dabei ist die Motivation für sportliche Betätigung bei den Entenhausenern allerdings sehr unterschiedlich: Donald Duck will vor allem seinen Gläubigern davonflitzen, Gitta benötigt viel Ausdauer, um den Fallen ihres Bertels zu entkommen und Kater Karlo ... nun ja, vor wem dieser Gauner abhauen muss, weiß ja jeder. Das ringt der Entenhausener Polizei einiges an Kondition ab! Kommissar Hunter lässt sich das nicht zweimal sagen und schlüpft direkt in seine Sportkluft.

Der sportliche Comic-Spaß "LTB Fitness Nr. 1" ist ab dem 2. Januar 2024 im Handel und auch online im Egmont-Shop www.egmont-shop.de erhältlich.

Übrigens: Das "LTB Fitness" ist nur der Beginn sportlicher Ereignisse im Walt Disney Lustiges Taschenbuch. Sowohl die Fußball-Europameisterschaft als auch die Olympischen Spiele werden ebenso in 2024 zelebriert.