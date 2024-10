act entertainment ag

Maisie Adam - Appraisal | 21.01.2025, Stadtcasino - Basel

Dienstag, 21. Januar 2025, Basel – Stadtcasino Hans Huber Saal

Nach ihrer ausverkauften und hochgelobten Debüt-Tournee durch Grossbritannien und nach ihrer Moderation von Live At The Apollo und Auftritten bei A League Of Their Own und Have I Got News For You geht Maisie Adam mit ihrem brandneuen Programm Appraisal wieder auf Tournee.

Für Maisie war es ein kometenhafter Aufstieg durch die Comedy-Ränge und sie ist auf dem besten Weg ein bekannter Name zu werden. Stand-up ist das, was sie am meisten liebt, und sie ist jetzt seit fünf Jahren in ihrem Job als Komikerin, also ist vielleicht eine Beurteilung fällig. Appraisal wird die ultimative Leistungsbeurteilung sein, bei der wir sehen werden, warum sie als bester neuer Act ausgezeichnet und als beste Newcomerin nominiert wurde… oder ist sie auf dem Weg zu einer „organisatorischen Umstrukturierung“?

Maisies Comedy-Karriere kam ins Rollen, als sie den So You Think You're Funny? Award (zuvor gewonnen von Peter Kay, Aisling Bea und Tom Allen) beim Edinburgh Festival gewann. Im folgenden Jahr wurde sie als beste Newcomerin bei den Edinburgh Comedy Awards nominiert. Ihr anekdotisches Material und ihr witziger Charme wurden schnell gelobt und sie trat bald in vielen Fernsehshows auf, darunter: Mock The Week, Have I Got News For You, QI, The Last Leg und 8 Out Of 10 Cats. Maisie ist ausserdem Co-Moderatorin des Big Kick Energy Fussball-Podcasts zusammen mit Suzi Ruffell, der bei den Broadcast Sport Awards als Sport-Podcast des Jahres 2023 ausgezeichnet wurde.

