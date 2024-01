Fractus

Fractus erweitert Lizenzierungsprogramm in das Herz der Medizinprodukttechnologie

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire)

Fractus, bekannt für bahnbrechende Fortschritte in der Antennentechnologie, gibt die erfolgreiche Lizenzierung seiner Technologie für drahtlose implantierbare Geräte, wie z. B. Schrittmacher, Defibrillatoren und Resynchronisierungsvorrichtungen, bekannt.

Im Bereich der Medizinprodukttechnologie gewinnen implantierbare Geräte immer mehr an Bedeutung. Heutzutage ist alles vernetzt. Aus diesem Grund erfordern implantierbare Geräte eine drahtlose Konnektivität. In diesem Zusammenhang spielt die Antennentechnologie von Fractus eine ausschlaggebende Rolle, denn sie ermöglicht es Herstellern, höchste Antennenleistung auf minimalem Raum zu verwirklichen.

Die bahnbrechende Antennentechnologie von Fractus hat die Fernüberwachung von Patienten revolutioniert und die weitverbreitete Ergreifung von medizinischen Fernversorgungsleistungen über drahtlose Konnektivität angeregt. Die Antenneninnovationen des Unternehmens spielen eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Patientenversorgung, indem sie es Angehörigen der Gesundheitsberufe ermöglichen, den Gesundheitszustand ihrer Patienten aus der Ferne zu überwachen.

Jordi Ilario, leitender Geschäftsführer und Vizepräsident für Lizenzierung erklärt: „Mit dem Aufstieg von Märkten wie dem Internet der Dinge wächst auch die Vielfalt an Elementen, die unsere drahtlose Antennentechnologie enthalten. Diesbezüglich etabliert sich die Technologie von Fractus dank ihres innovativen Ansatzes, der nicht nur erhebliche Fortschritte bei der Fernüberwachung von Patienten ermöglicht, sondern auch zum laufenden Wachstum von medizinischen Fernleistungen beiträgt, als wesentliches Plus im Bereich der Medizinprodukttechnologie."

Unser Innovationsauftrag hat uns dazu geführt, strategische Patentlizenzierungsvereinbarungen mit wichtigen Akteuren auf globaler Ebene zu schließen und damit Fractus als bevorzugten Antennentechnologieanbieter in der IoT-Branche zu festigen. Der andauernde Erfolg unserer Lizenzierungsprogramme dient als Nachweis für die breite Anerkennung unserer wegbereitenden Technologie in unterschiedlichen Branchen.

Ruben Bonet, Vorsitzender und Geschäftsführer von Fractus, erläutert, dass „der andauernde Erfolg unserer Lizenzierungsprogramme als Zeugnis für die breite Anerkennung der wegbereitenden Technologie von Fractus in unterschiedlichen Branchen dient. Wir freuen uns sehr, zu beobachten, dass mehr Menschen von unserer Technologie profitieren werden, was in der Medizinprodukttechnologiebranche über lebensrettende implantierbare drahtlose Vorrichtungen erfolgt".

Ocean Tomo, ein Teil von J.S. Held, dient Fractus als Berater für geistiges Eigentum.

Informationen zu Fractus:

Fractus ist ein früher Vorreiter bei der Entwicklung von Antennentechnologie für Smartphones, Tablets und andere drahtlose Internet-der-Dinge-Geräte. Das Unternehmen besitzt ein Portfolio von geistigen Eigentumsrechten an mehr als 40 Erfindungen, die durch mehr als 120 Patente und Patentanmeldungen in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien geschützt sind. Unter den zahlreichen Auszeichnungen und Ehrungen, die das Unternehmen für seine innovative Arbeit erhalten hat, wurde Fractus im Jahr 2005 vom Weltwirtschaftsforum in Davos als „Technology Pioneer" und im Jahr 2006 von Red Herring als eines der besten innovativen Unternehmen ausgezeichnet. Darüber hinaus gewann es 2004 den Frost & Sullivan Award für technologische Innovation und 2010 den Nationalen Kommunikationspreis der katalanischen Regierung in der Kategorie „Telekommunikation". Ein Team von Fractus-Erfindern war Finalist für den Europäischen Erfinderpreis 2014 des EPA. Im November 2015 wurde Fractus von der Königlichen Ingenieurakademie von Spanien (RAI) mit dem „Academiae Dilecta" ausgezeichnet und erhielt im April 2017 den von der Londoner Börse und der Elite Group verliehenen „European Inspiring Company Award".

