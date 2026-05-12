Österreichs Wanderdörfer

Stille Helden, starke Wanderwege: Impulstag Wandern vernetzt Regionen aus ganz Österreich

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Villach/Schladming-Dachstein (ots)

Über 30 Teilnehmer:innen aus 16 Regionen Österreichs arbeiteten in Schladming-Dachstein gemeinsam an der Zukunft hochwertiger Wanderwege.

Sichere und gepflegte Wanderwege entstehen nicht zufällig. Hinter jedem hochwertigen Wandererlebnis stehen Menschen, die mit großem Fachwissen und oftmals ehrenamtlichem Engagement an der Pflege und Erhaltung der Wege arbeiten – sie sind die stillen Held:innen jedes Wanderwegs. „Ein Wanderweg ist weit mehr als reine Infrastruktur – er ist die Visitenkarte der Wanderkompetenz einer Region. Um diese Qualität dauerhaft zu sichern, ist der kontinuierliche Austausch unserer Wegewart:innen unverzichtbar.“, betont Karmen Nahberger, Wanderexpertin von Österreichs Wanderdörfer und Zertifizierungsbeauftragte des Österreichischen Wandergütesiegels.

Beim Impulstag Wandern am 7. Mai 2026 in Schladming-Dachstein standen sichere Wege, nachhaltige Wegerhaltung und der Austausch zwischen 32 Teilnehmer:innen aus 16 Regionen Österreichs im Mittelpunkt.

Das Programm ging bewusst über klassische technische Schulungen hinaus: Nach Fachvorträgen von Gunnar Amor (Österreichischer Alpenverein), Christian Piccolruaz (Spezial-Wegebau & geologische Gutachten) und Andreas Kranzmayr (Wandertourismus-Experte) wurde das Wissen direkt im Gelände angewandt: In der Gemeinde Aich wurde ein durch Windwurf beschädigtes Wegstück gemeinsam saniert.

Der Impulstag Wandern ist Teil des Fach- und Austauschformats von Österreichs Wanderdörfer. Unterstützt wurde der Impulstag von Jeep® Austria, die allen Teilnehmer:innen auch Probefahrten mit dem neuen geländegängigen Jeep Avenger 4xe ermöglichte.

Impulstag Wandern 2026 - Treffen der Wegewart:innen Österreichs Mehr Informationen zum Impulstag & Bildmaterial