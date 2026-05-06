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Österreichs Wanderdörfer

Taste Tourism mal anders: Wo Wandern schmeckt und Essen zum Abenteuer wird

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Villach (ots)

Kulinarik entscheidet immer häufiger darüber, wohin Menschen reisen. Was international unter Begriffen wie „Taste Tourism“ diskutiert wird, zeigt sich auch im alpinen Raum.

Wer unterwegs probiert, taucht tiefer in eine Region ein: kulturell wie emotional. Wege führen dabei nicht mehr nur durch Landschaften, sondern gezielt zu Manufakturen, Almhütten, Hofläden oder Weingütern. Essen ist längst mehr als bloße Einkehr, es ist integraler Bestandteil einer Route.

Mit der Plattform „Hochgenuss – weil’s oben einfach besser schmeckt“, gegründet 2022, zeigen Österreichs Wanderdörfer Angebote, die “Taste Tourism” ins Wandern übersetzen: Kulinarische Höhepunkte entstehen dort, wo sie am intensivsten wirken – draußen in der Natur.

Das sind die 4 besten Wander- & Kulinarikregionen 2026:

  1. Bad Kreuzen | Oberösterreich
  2. Hochkönig | Salzburg
  3. Kitzbühel | Tirol
  4. Paznaun – Ischgl | Tirol

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Pressekontakt:

Österreichs Wanderdörfer e.V.
Iris Zeiler
Telefon: +43 (0) 4242/25 75 30 - 203
E-Mail: iris.zeiler@wanderdoerfer.at
Website: https://www.wanderdoerfer.at

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