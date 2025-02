Österreichs Wanderdörfer

Die schönsten Winterwanderwege 2025

Villach (ots)

Noch nie zuvor waren so viele Winterwandernde unterwegs wie in dieser Saison. Wird das Winterwandern der neue Star im Winterurlaub?

Die Nachfrage nach Winterwanderungen ist in dieser Saison so hoch wie nie zuvor. Immer mehr Menschen entdecken die Faszination des Wanderns in der kalten Jahreszeit - ganz gleich, ob mit oder ohne Schnee.

Doch nicht alle Winterwanderwege bieten ein sicheres und hochwertiges Naturerlebnis. Das Österreichische Wandergütesiegel, das seit Jänner 2024 auch für Winterwanderwege vergeben wird, zeichnet Routen aus, die sowohl landschaftliche Höhepunkte als auch höchste Sicherheitsstandards bieten. Diese Wege werden regelmäßig präpariert, sind gut markiert, frei von alpinen Gefahren und tragen so zum sanften Wintertourismus bei. Zudem sind sie für alle frei zugänglich.

Diese 11 Winterwanderwege laden dazu ein, die Magie des Gehens zu entdecken:

1. Winterrundwanderung Seefeld - Mösern - Wildmoos in der Region Seefeld | Tirol

2. Winterrundwanderweg Zeinis Kopsin Paznaun - Ischgl | Tirol

3. Winterwanderweg Schönanger in der Wildschönau | Tirol

4. Winterwaldrunde Zugertalin Lech Zürs | Vorarlberg

5. Winterwanderung Zauchbachweg in Altenmarkt-Zauchensee | Salzburg

6. Winterwandern Hinterthal zum Triefenam Hochkönig | Salzburg

7. Hochplateauwanderung Rossbrand in Filzmoos | Salzburg

Top Tipp: Schladming-Dachstein | Steiermark

Mit 50 Winterwanderwegen und insgesamt 300 Kilometern bietet die Region eine beeindruckende Auswahl! Diese 4 Routen sind mit Österreichischen Wandergütesiegel ausgezeichnet und garantieren ein ganz besonderes Naturerlebnis.

Die Magie des Gehens im Winter erleben Zu den 11 schönsten Winterwanderwegen