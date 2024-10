Österreichs Wanderdörfer

Wandersymposium 2024: WOHIN DES WEGES? – Auf den Spuren der „Magie des Gehens“

Villach/Wildschönau

Länderübergreifende Wanderexpertise in der Wildschönau: Das führende Fachsymposium für Wandern erkundet die „Magie des Gehens“ und blickt in die Zukunft des Wandertourismus.

Wandern ist mehr als nur Bewegung. Doch was macht diese einfache, unaufgeregte Art der Fortbewegung so attraktiv, dass Menschen ihr einen so großen Teil ihrer kostbaren Freizeit widmen? Wird das auch in Zukunft so bleiben? Und warum ist das relevant?

Genau diese Fragen stehen im Zentrum des führenden Branchenevents für Wandertourismus, organisiert von Österreichs Wanderdörfern. Unter dem Motto „WOHIN DES WEGES? - Auf den Spuren der ‚Magie des Gehens‘“ treffen sich am 16. Oktober in der Wildschönau hochkarätige Speaker:innen, Expert:innen und Entscheidungsträger:innen aus 45 Regionen und 70 Dörfern. Das Symposium bietet tiefgehende Einblicke in die psychologischen, emotionalen und wirtschaftlichen Aspekte des Wanderns.

Warum wandert der Mensch? Und was bringt uns das wirtschaftlich?

Wanderforscher und Tourismusexperte Prof. Heinz Dieter Quack untersucht seit mehr als zwanzig Jahren die Motive, die hinter der Faszination des Wanderns stehen. Er analysiert, welchen Einfluss diese Motive auf die zukünftige Entwicklung des Wandertourismus haben und was das für Wanderdestinationen bedeutet. Nina Ruhland spricht nicht nur über die transformative und emotionale Kraft des Gehens aus der Perspektive einer Bergwanderführerin, sondern betont auch den Wert nicht inszenierter Natur und erklärt, wie ein Föhn das Kundenprofil beeinflusst.

Wandern im Wandel: Umbruch und neue Chancen?

Nicht nur die Bedürfnisse der Wanderer und der Gesellschaft verändern sich; auch klimatische Veränderungen erfordern neue Strategien im Wandertourismus. Michael Roschi (Wanderwege Schweiz), Barbara Walzer (SalzburgerLand Tourismus GmbH) und Gerald Böhm (Österreich Werbung) beleuchten aus unterschiedlichen Perspektiven die aktuellen und zukünftigen Herausforderungen. Wir blicken auf ein erfolgreiches Projekt der letzten 20 Jahre zurück, das Bewusstseinsbildung mit nachhaltiger, regionaler Wertschöpfung verbindet. Gleichzeitig gibt dieser Rückblick einen Ausblick für die kommenden zwei Jahrzehnte, ergänzt durch Expertise aus der Schweiz und strategische Überlegungen der Österreich Werbung.

Zukunftslabor Wandern: Wie wird Wandern zum 365-Tage-Tourismus?

Die abschließende Podiumsdiskussion vertieft die Frage, wie wir zukünftig wandern werden und wie das Wandern ganzjährig zur tragenden Säule moderner Tourismusstrategien werden kann.

