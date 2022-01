Acer Computer GmbH

CES 2022: Acer stellt drei Chromebooks für Familien, Studenten und hybrides Arbeiten vor

Acer Chromebook Spin 513 (CP513-2H) ermöglicht produktives Arbeiten unterwegs mit einem 13,5-Zoll-VertiView®-Display, langer Akkulaufzeit und leistungsstarkem MediaTek Kompanio 1380-Octa-Core-Prozessor

Das Acer Chromebook 315 (CB315-4H/T) kommt mit einem entspiegelten 15,6-Zoll-FHD-Display und einer numerischen Tastatur

Das Acer Chromebook 314 (CB314-3H/T) ist dank einem 14-Zoll-FHD-Display, den neuesten Intel-Prozessoren und einem OceanGlass(TM) Touchpad wie gemacht für die Nutzung on the go

Acer hat heute drei neue Chromebooks vorgestellt, die sich an Nutzer richten, die ein sicheres und leicht zu bedienendes Gerät, das sowohl für die Arbeit als auch für den Serien-Marathon danach bestens gerüstet ist. Die neuen Chromebooks sind in drei Größen erhältlich und mit allem ausgestattet, was Verbraucher benötigen: Neueste Audio- und Videotechnologien sorgen dafür, dass produktive Videokonferenzen auch ganz einfach von unterwegs möglich sind.

Acer Chromebook Spin 513 - Elegantes Design mit VertiView®Display für mehr Produktivität

Mit seinem schlanken Design ist das neue Acer Chromebook Spin 513 (CP513-2H) der ideale Begleiter für hybrides Arbeiten: Egal, ob für die Schule, die Arbeit oder von unterwegs. Angetrieben durch den neuesten MediaTek Kompanio 1380 Prozessor mit acht Kernen und einer Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden können Nutzer den ganzen Tag über produktiv an Projekten arbeiten.(1) Das 34,29 cm (13,5 Zoll) große VertiView®-Display mit einem Seitenverhältnis von 3:2 bietet 18 Prozent mehr vertikale Bildschirmfläche, sodass Nutzer mehr Inhalte sehen können, bevor sie scrollen müssen. Die Auflösung des Displays von 2.256 x 1.504 Pixeln und die nur 7,7 mm schmalen Seitenränder sorgen für ein scharfes Bild und bieten viel Raum für Multitasking.

Das neue Acer Chromebook Spin 513 ist dank seines flexiblen Designs eine gute Wahl für alle, die ihr Gerät mit auf Reisen nehmen. Durch die vier unterschiedlichen Arbeitsmodi kann das Gerät ganz einfach den eigenen Bedürfnissen angepasst werden: Der Tabletmodus eignet sich beispielsweise perfekt dafür, um Videos auf der Couch zu schauen oder dem Online-Unterricht zu folgen, während der Zeltmodus ideal dafür ist, um auch in engen Räumen wie Zügen oder Flugzeugen produktiv arbeiten zu können. Das robuste Aluminiumgehäuse des Chromebooks ist außerdem MIL-STD 810H (2,3) zertifiziert und zeichnet sich so durch besondere Robustheit aus. Zwei nach oben gerichtete Lautsprecher in Kombination mit DTS® Audio bieten einen hervorragenden Klang und einen erstklassigen Surround-Sound. Die ebenfalls nach oben gerichteten Mikrofone vervollständigen das Paket und bieten dem Nutzer alles, was er für kristallklare Konferenzgespräche benötigt.

Darüber hinaus verfügt das Chromebook über eine hintergrundbeleuchtete Tastatur, Wi-Fi 6 für eine zuverlässige Konnektivität und einen USB-Type-C-Anschluss für die Verbindung mit Peripheriegeräten, die Datenübertragung und das Aufladen mobiler Geräte.

Acer Chromebook 315 - Großes 15,6-Zoll-Anti-Glare-Display und OceanGlass Touchpad

Mit dem Acer Chromebook 315 (CB315-4H/T) baut Acer seine Position als Branchenführer bei Chromebooks mit großem Bildschirm weiter aus und bietet Nutzern, die ein Gerät für reibungsloses und müheloses Multitasking suchen, eine leistungsstarke Option: Die neuesten Intel®-Prozessoren und Wi-Fi 6 liefern zuverlässige Leistung und Konnektivität. Eine Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden ermöglicht das Arbeiten über einen längeren Zeitraum, ohne das Gerät laden zu müssen.(1) Das 39,6 cm (15,6 Zoll) FHD IPS(4) Display des Acer Chromebook 315 ist entspiegelt, sodass es sowohl auf der Terrasse, auf dem Balkon, im Garten als auch zu Hause und im Büro genutzt werden kann. Das optionale Touch-Display ermöglicht eine einfache Navigation und die große Tastatur bietet Platz für einen eigenen Ziffernblock - ein Pluspunkt bei der Arbeit an zahlenbasierten Dokumenten und Schulaufgaben.

Neben dem zusätzlichen Platz auf dem Display verfügt das Acer Chromebook 315 über eine Technologie für klare und zuverlässige Videokonferenzen. Dank zwei integrierter Mikrofone und einer HDR-Webcam mit weitem Sichtfeld, die aktiv Streulicht reduziert, werden Hybridarbeiter und Studenten in Videocalls gesehen und gehört. DTS® Audio liefert satten Sound mit tiefen Bässen, ideal für Videotelefonate, Spiele oder gestreamte Inhalte. Zusätzlich verfügt das Gerät über zwei USB Gen 2 Type-C-Anschlüsse sowie einen MicroSD-Kartenleser.

Das Acer Chromebook 315 verfügt über ein einzigartiges, umweltfreundliches OceanGlass(TM)-Touchpad, das vollständig aus Kunststoffabfällen aus dem Meer besteht, die zu einer glasähnlichen Textur recycelt wurden. Das Touchpad ist in der Nutzung geschmeidig und reaktionsschnell und trägt zeitgleich zur Reduktion von im Meer treibendem Plastik bei.

Acer Chromebook 314 - Budgetfreundlich und tragbar mit OceanGlass Touchpad

Das Acer Chromebook 314 (CB314-3H/T) wurde für Schüler und Familien mit Kindern im Schulalter entwickelt. Es wird von den neuesten Intel® Core(TM)-Prozessoren angetrieben, die für eine solide Leistung im Alltag sorgen. Zusätzlich verfügt das Gerät über eine MIL-STD 810H(2,3)-Zertifizierung. Die Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden(1) reicht aus, um einen ganzen Schultag zu überstehen, während Intel® Wi-Fi 6 (802.11ax) eine bis zu dreimal höhere Verbindungsgeschwindigkeit als Wi-Fi 5 bietet.

Das 35,56 cm (14 Zoll) FHD-IPS-Touchscreen-Display(5) des Chromebooks verfügt über eine Anti-Glare-Beschichtung, sodass es auch bei helleren Lichtverhältnissen verwendet werden kann. Die 8,1 mm schmalen Seitenränder sorgen dafür, dass der Fokus auf der Grafik liegt, und tragen zur kompakten Größe des Chromebooks bei. Benutzer können Chrome OS über das optionale Multi-Touch-Display oder über das OceanGlass(TM)-Touchpad bedienen, das ein angenehmes Touch-Erlebnis bietet und zur Reduktion von Plastikmüll in den Ozeanen beiträgt.

Das Acer Chromebook 314 bietet ein hervorragendes Remote-Learning-Erlebnis mit zwei eingebauten Mikrofonen und einer Webcam mit TNR-Technologie (Temporal Noise Reduction), die für eine bessere Videoqualität bei schlechten Lichtverhältnissen sorgt. DTS® Audio liefert einen vollen, hochwertigen und verzerrungsfreien Klang. Zwei USB-Typ-C-Anschlüsse vervollständigen das Paket und erlauben Nutzern, eine Vielzahl von Peripheriegeräten anzuschließen.

Preise und Verfügbarkeit DE & AT

Das Acer Chromebook Spin 513 (CP513-2H) ist voraussichtlich ab April 2022 verfügbar. Preise werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Das Acer Chromebook 315 (CB315-4H/T) ist voraussichtlich ab April 2022 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 399 EUR verfügbar.

Das Acer Chromebook 314 (CB314-3H/T) ist voraussichtlich ab April 2022 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 369 EUR verfügbar.

Preise und Verfügbarkeit CH

Das Acer Chromebook Spin 513 (CP513-2H) ist voraussichtlich ab April 2022 verfügbar. Preise werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Das Acer Chromebook 315 (CB315-4H/T) ist voraussichtlich ab April 2022 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 399 CHF verfügbar.

Das Acer Chromebook 314 (CB314-3H/T) ist voraussichtlich ab April 2022 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 369 CHF verfügbar.

(1) Die Akkulaufzeit kann je nach Modell und Konfiguration variieren. Für Chrome-Geräte basiert der Batterietest auf einem von Google veröffentlichten Standardtesttool namens power LoadTest. (http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing).

(2) MIL-STD-810H ist ein Testprotokoll, das unter kontrollierten Bedingungen durchgeführt wird und keine Garantie für zukünftige Leistungen in allen Situationen bietet. Versuchen Sie nicht, diese Tests zu simulieren, da Schäden, die daraus resultieren, nicht durch die Standardgarantie von Acer abgedeckt sind.

(3) Sand- und Staubtests auf der Grundlage von MIL-STD 810F.

(4) Alle hier erwähnten Marken und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen und werden ausschließlich zur Beschreibung oder Identifizierung der Produkte verwendet.

(5) Die Spezifikationen können je nach Modell und/oder Region variieren.