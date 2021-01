Panta Rhei PR AG

Lucas Sandmeier übernimmt GL-Funktion von Karim Twerenbold

Personelle Verstärkung für Familienreederei bei Twerenbold

Lucas Sandmeier übernimmt per 1. April 2021 neu die Leitung der Swiss Excellence River Cruise GmbH. Der Ex-Kuoni Manager und langjährige Geschäftsführer von Scenic Tours Europe übernimmt die Leitung von Karim Twerenbold, der sich verstärkt auf die operative Gesamtleitung und strategische Führung der Twerenbold Reisen Gruppe konzentriert.

Bis anhin hat VR-Präsident Karim Twerenbold in Personalunion die Twerenbold Reisen Gruppe und die Familienreederei Swiss Excellence River Cruise GmbH strategisch und operativ geführt. «Wir wollen die Geschäftsleitung unserer erfolgreichen Reederei ausbauen und dafür einen vollamtlichen Geschäftsführer einsetzen. Mit Lucas Sandmeier haben wir einen Vollblut-Touristiker und zugleich Flussfahrten-Experten an Bord, der enorme Erfahrung mitbringt und die Präsenz des Flussreisenanbieters Scenic Tours in Europa eindrücklich aufgebaut hat», erläutert Karim Twerenbold. Sandmeier tritt seine Stelle als operativer Reedereichef per 1. April 2021 an.

Mit gestärkten Strukturen in die Zukunft unterwegs

Die Excellence-Flotte ist in den letzten Jahren permanent gewachsen. 2021 setzt sich diese aus zehn Flussschiffen und einer Yacht, der Excellence Adria, zusammen. Mit der Schaffung eines vollamtlichen Geschäftsleitungsmitglieds wird die Struktur der Reederei für die Zukunft gestärkt, zugleich wird dem Wachstum der letzten Jahre Rechnung getragen.

Lucas Sandmeier hatte über Jahre verschiedene Positionen bei Kuoni inne. Mehrere Jahre war er im Ausland für den namhaften Schweizer Tour Operator tätig, ehe er 2007 die Geschicke des Familienunternehmens Scenic Tours in Europa an die Hand nahm. Von einem kleinen Start-up hat sich das Flussreiseunternehmen aus Übersee unterdessen auf Europas Flüssen einen grossen Namen geschaffen. «Ich freue mich sehr, meine Erfahrung im Flussreisesektor für die agile, grundsolide und innovative Familienreederei von Karim Twerenbold und seinen Firmenverbund einzubringen», erklärt der Experte.

Die Twerenbold Reisen Gruppe

100‘000 Kunden reisen jährlich mit der Twerenbold Reisen Gruppe auf alle Kontinente – per Bus, Schiff, Flugzeug, Velo oder zu Fuss. Zur Gruppe gehören der Busreiseveranstalter Twerenbold Reisen, der Fluss- und Kreuzfahrtenspezialist Reisebüro Mittelthurgau, der Spezialist für Wanderferien Imbach Reisen und Vögele Reisen, der Spezialist für begleitete Flugrundreisen. 65 eigene Reisebusse und 10 Excellence-Flussschiffe sowie eine Yacht in der Adria zählen 2021 zur Flotte der Twerenbold Reisen Gruppe. Das Familienunternehmen wurde 2020 125-jährig.

