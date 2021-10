Acer Computer GmbH

next@acer: Acer erweitert sein Portfolio von antimikrobiellen Produkten

Ahrensburg (ots)

Zusammenfassung

Acer weitet sein antimikrobielles Produktportfolio auf eine Vielzahl von Kategorien aus, darunter Laptops, Displays und Zubehör

Das Notebook Acer Enduro Urban N3 und das Tablet Enduro Urban T3 sind speziell für den Outdoor-Einsatz unter widrigen Bedingungen entwickelt

Das Acer TravelMate Spin P4 ist ein flexibles Business-Notebook mit hoher Performance für mobiles Arbeiten

Der 59,95 cm (23,6 Zoll) große antimikrobielle Acer VE246Q Full-HD VA-Monitor ist besonders augenschonend und umweltfreundlich konzipiert

Acer erweitert sein Portfolio an antimikrobiellen Geräten auf mehrere Produktlinien und richtet sich sowohl an Endverbraucher als auch den Unternehmensbereich: Die Updates der Produktpalette reichen von TravelMate-Notebooks für den Business-Einsatz über Enduro Urban-Geräte für Outdoor-Enthusiasten bis hin zu reichhaltigem Zubehör wie einem "Works With Chromebook"-zertifizierten Tastatur- und Mausset. Die antimikrobiellen Geräte sind damit für eine deutlich größere Bandbreite von Nutzern verfügbar.

Acer TravelMate Spin P4 Convertible

Das Acer TravelMate Spin P4 (TMP414RNA-51) ist ein Convertible der Business-Klasse, das mit Acers Antimicrobial 360 Design(1,2) ausgestattet ist - dabei werden berührungsintensive Oberflächen wie das Gehäuse, die Tastatur oder das Touchpad mit einem antimikrobiellem Silberionenwirkstoff beschichtet. Silberionen sind hochreaktive Partikel, die die Wachstumsrate von Mikroben bei Kontakt drastisch reduzieren. Das Notebook bietet außerdem eine starke Performance mit bis zu einem Intel® Core(TM) i7 vPro-Prozessor der 11. Generation und bis zu 32 GB DDR4-Arbeitsspeicher. Das ist genug Power, um problemlos Programme, Webseiten und Tabellenkalkulationen gleichzeitig auszuführen, während bis zu 1 TB M.2-SSD-Speicher ausreichend Platz für alle Daten bietet. Mit seiner spritzwassergeschützten Tastatur und seinen stoßdämpfenden Ecken ist das Notebook nicht nur für den Alltag gewappnet sondern auch nach dem Militärstandard MIL-STD 810H(3) zertifiziert.

Das kratzfeste 35,56 cm (14 Zoll) FHD-Display (1920x1080) aus antimikrobiellem Corning® Gorilla®-Glas unterstützt Touchfunktionen und kann um 360 Grad in den Laptop-, Stand-, Zelt- oder Tablet-Modus gedreht werden - das Teilen von Inhalten oder das Mitschreiben ist so kinderleicht möglich. Dazu bietet das Notebook eine Akkulaufzeit von bis zu 13,5(4) Stunden und kann in nur einer Stunde auf bis zu 80 Prozent aufgeladen(5) werden, sodass der Nutzer den ganzen Tag über zuverlässig arbeiten kann.

Das Notebook verfügt über alle gängigen Anschlussoptionen, darunter einen RJ45-Ethernet-Anschluss, optionale LTE-Unterstützung (eSIM & DSSA), einen Smartcard-Leser, ein USB Type-C- Anschluss mit Thunderbolt(TM) 4. Außerdem ist es mit allen Business-relevanten Sicherheitsfunktionen, wie beispielsweise Trusted Platform Module (TPM) 2.0 ausgestattet, welche die Anmeldung per Fingerabdruck oder Windows Hello ermöglichen.

Acer Enduro Urban N3 antimikrobieller Laptop

Das Acer Enduro Urban N3 (EUN314A-51W(G)) ist ein robustes 35,56 cm (14 Zoll) Notebook für den Outdoor-Einsatz. Das nur 1,85 kg leichte und 21,95 mm dünne Gerät ist nach Militärstandard (MIL-STD 810H3) zertifiziert und industrietauglich (IP53(6)) gegen Staub und Wasser geschützt. Die vier verstärkten Ecken des Laptops sorgen dafür, dass das Gerät auch Stürze aus Tischhöhe schadlos übersteht. Zusammen mit dem wasserdichten Design der E/A-Anschlüsse, Lautsprecher und Tasten sowie dem einzigartigen Ablaufsystem und Acers wasserdichtem Aquafan(TM) ergibt sich ein äußerst robustes Design, mit dem das Acer Enduro Urban N3 im Outdoor-Einsatz begeistert.

Diese neue Generation des Enduro Urban N3 ist mit Acers Antimicrobial 360 Design und einem antimikrobiellen Corning® Gorilla® Glass7 ausgestattet - so sind Mikroben auf dem Display auch unterwegs kein Problem mehr. Auch weitere Teile des Notebooks wie beispielsweise das Gehäuse, das Touchpad oder die Tasten sind mit einer antimikrobiellen Beschichtung aus ionischem Silber versehen. Dazu bieten ein Intel® Core(TM) i7-Prozessor der 11. Generation8, eine NVIDIA® GeForce® MX330(8) GPU und 32 GB(9) DDR4-Arbeitsspeicher jederzeit ausreichend Leistung für Aufgaben aller Art. Eine Akkulaufzeit von bis zu 13 Stunden(4) und ein FHD-Display mit 450 nits Helligkeit bietet zusätzliche Freiheit bei der Wahl des Arbeitsplatzes.

Acer Enduro Urban T3 antimikrobielles Tablet

Das Acer Enduro Urban T3 (EUT310A-11A) ist ein robustes 25,4 cm (10 Zoll) Tablet, das sich perfekt für den Outdoor-Einsatz und Entdeckungstouren eignet. Denn dank seiner vier Eckstoßdämpfer ist es nach MIL-STD-810H zertifiziert und kann Stürze aus Tischhöhe überstehen. Es ist dank wasserdichten E/A-Klappen, Lautsprechern und Tasten zusätzlich IP53-zertifiziert und damit gut gegen Staub und Wasser geschützt. Damit ist das Enduro Urban T3 bestens für jedes Abenteuer gerüstet - und das bei einer Baustärke von nur 9,92 mm und einem Gewicht von 595 g (1,31 lbs). Zudem verfügt das Tablet mit Acers Antimicrobial 360 Design über eine antimikrobielle(1) Beschichtung auf so gut wie allen berührbaren Oberflächen, einschließlich des Bildschirms, der Abdeckung und den Tasten.

Das antimikrobielle Tablet ist mit einem FHD-Display (1920x1200) ist mit 10-Punkt-Touch-Unterstützung ausgestattet und liefert dank einer Helligkeit von 600 nits auch im Freien klare Bilder. Auf der Vorderseite befindet sich eine 5-MP-Weitwinkelkamera. Dank des zusätzlichen Mikrofons mit KI-Rauschunterdrückung und Dual-Band-WiFi eignet sich das Enduro Urban T3 hervorragend für Videoanrufe oder Fernunterricht. Was auch immer an einem Tag ansteht, der MediaTek Octa-Core-Prozessor und 4 GB RAM bieten genug Leistung, um alle Aufgaben reibungslos zu erledigen.

Acer VE246Q antimikrobieller Monitor (Nicht in CH verfügbar)

Der Acer VE246Q verfügt über ein 59,94 cm (23,6-Zoll) großes VA-Panel mit Full HD Auflösung, das sowohl umwelt- als auch augenfreundlich ist. Das Display unterstützt weite Betrachtungswinkel von 178 Grad und bietet ein Kontrastverhältnis von 100.000.000:1 für gestochen scharfe Bilder. Dank Acers Antimicrobial 360 Design sind das aus recyceltem Kunststoff hergestellte Gehäuse und das Deckglas des Monitors mit einem antimikrobiellen Silberionenwirkstoff beschichtet, der nach den Testprotokollen JIS Z 2801 und ISO 22196 eine 99,9-prozentige Reduktionsrate gegen eine Vielzahl von Bakterien bietet. Darüber hinaus ist der Monitor ENERGY STAR®-, TCO- und EPEAT-zertifiziert. Acer ComfyView ermöglicht ein komfortables Seherlebnis, indem es Blendeffekte und Umgebungslicht auf dem Display reduziert, während Acer BlueLightShield(TM) die Emission von potenziell schädlichem blauem Licht verringert.

"Works with Chromebook"-zertifiziertes Zubehör

Acer hat auch einige seiner "Works With Chromebook"(10)-zertifizierten Zubehörteile um antimikrobielle Fähigkeiten erweitert. Das Zubehör garantiert nahtlose Kompatibilität mit Chrome OS-Geräten und verfügt über eine aktualisierbare Firmware, die den Benutzern auch künftig eine maximale Kompatibilität mit den Peripheriegeräten von heute und morgen bietet.

Die kompakte Bluetooth Tastatur des Tastatur- und Maussets KM501 verfügt über das Acer Antimicrobial 360 Design, das eine antimikrobielle(1,2) Silberionenbeschichtung(2) auf der Mehrzahl der Oberflächen umfasst. Zudem verfügt die Tastatur über ein spezielles Layout, das alle Funktionen von Chrome OS unterstützt. Die Tastatur und Maus sind überaus energieeffizient und halten bis zu einem Jahr, bevor die Batterien gewechselt werden müssen.

Die Acer Bluetooth Mouse B501 mit 1.000 DPI Auflösung ist als Teil des KM501-Kombipakets oder separat als Einzelprodukt erhältlich. Sie verfügt ebenfalls über das Acer Antimicrobial 360 Design aus einer antimikrobiellen(1,2,11) Silberionenbeschichtung(7) auf den meisten Oberflächen. Zudem kann die Maus dank ihres beidhändigen Designs sowohl von Rechts- als auch von Linkshändern komfortabel bedient werden.

Preise und Verfügbarkeit DE & AT

Das Acer TravelMate Spin P4 (TMP414RN-51) ist voraussichtlich ab Februar 2022 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 1.119 EUR verfügbar.

Das Acer Enduro Urban N3 (EUN314A-51W) ist voraussichtlich ab Q4 2021 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 799 EUR verfügbar.

Das Acer Enduro Urban T3 (EUT310A-11A) ist voraussichtlich ab Q1 2022 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 299 EUR verfügbar.

Der Acer VE246Q Monitor ist voraussichtlich ab Januar 2022 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 259 EUR verfügbar.

Das Acer KM501 Maus- und Tastatur-Set ist voraussichtlich ab Q1 2022 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 59,99 EUR verfügbar.

Preise und Verfügbarkeit CH

Das Acer TravelMate Spin P4 (TMP414RNA-51) ist voraussichtlich ab Februar 2022 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 1'119 CHF verfügbar.

Das Acer Enduro Urban N3 (EUN314A-51W) ist voraussichtlich ab Q4 2021 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 799 CHF verfügbar.

Das Acer Enduro Urban T3 (EUT310A-11A) ist voraussichtlich ab Q1 2022 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 299 CHF verfügbar.

Das Acer KM501 Maus- und Tastatur-Set ist voraussichtlich ab Q1 2022 zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 59,99 CHF verfügbar.

(1) Das antimikrobielle Design von Acer kann je nach Modell/Region variieren. Alle antimikrobiellen Beschichtungen, einschließlich des antimikrobiellen Corning® Gorilla® Glass und der antimikrobiellen Silberionen-Technologie, erheben nicht den Anspruch, den Benutzer zu schützen oder einen direkten oder impliziten Gesundheitsnutzen zu bieten. Der antimikrobielle Schutz ist auf die Berührungsoberfläche beschränkt. Bei Produkten mit Acer Antimicrobial 360 Design sind die antimikrobiellen Lösungen auf den berührungsintensiven Oberflächen und dem größten Teil des Außenbereichs angebracht.

(2) Die Menge der Silberionen kann durch Feuchtigkeit und Temperatur beeinflusst werden.

(3) MIL-STD-810H ist ein Testprotokoll, das unter kontrollierten Bedingungen durchgeführt wird und keine Garantie für zukünftige Leistungen in allen Situationen bietet. Versuchen Sie nicht, diese Tests zu simulieren, da Schäden, die daraus resultieren, nicht durch die Standardgarantie von Acer abgedeckt sind.

(4) Die Akkulaufzeit wird unter spezifischen Testeinstellungen und -bedingungen gemäß MobileMark 2014 gemessen und ist nicht auf den Prozessor, die RAM-Kapazität, den Speicher, das Display und die Auflösung etc. beschränkt. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Produktmodell, Konfiguration, Anwendungen, Energieverwaltungseinstellungen, Betriebsbedingungen und genutzten Funktionen erheblich von den Spezifikationen abweichen. Leistungsabweichungen ergeben sich auch aufgrund der verwendeten Komponenten, zu denen unter anderem der Prozessor, die RAM-Kapazität, der Speicher, das Display und die Auflösung usw. gehören.

(5) Die Schnellladefunktion ist nur für Modelle mit 56-Wh-Akku verfügbar. Die Ladezeit kann je nach Systemtoleranz um +/-10 % variieren.

(6) Die Schutzart IP53 bedeutet, dass das Gerät "staubgeschützt" ist, d. h. das Eindringen von Staub weitgehend verhindert und gegen Spritzwasser geschützt ist.

(7) Die Ausstattung mit einer antimikrobiellen Beschichtung ist optional und kann je nach Modell und/oder Region variieren. Alle antimikrobiellen Beschichtungen, einschließlich des antimikrobiellen Corning® Gorilla® Glases, erheben nicht den Anspruch, den Benutzer vollständig zu schützen oder einen direkten oder impliziten gesundheitlichen "Nutzen" zu bieten.

(8) Die Spezifikationen können je nach Modell und/oder Region variieren. Alle Modelle vorbehaltlich der Verfügbarkeit.

(9) Aufrüstbar auf 32 GB mit zwei SODIMM-Modulen.

(10) Dieses Produkt funktioniert mit Geräten, auf denen die neueste Version von Chrome OS ausgeführt werden kann, und wurde für die Einhaltung der Kompatibilitätsstandards von Google zertifiziert. Google ist nicht verantwortlich für den Betrieb dieses Produkts oder die Einhaltung von Sicherheitsanforderungen. Chromebook und das Works With Chromebook-Zeichen sind Marken von Google LLC.

(11) Die LED und die Füße der Maus sind nicht mit einer antimikrobiellen Lösung beschichtet.

Über Acer Inc.

Acer Inc., gegründet 1976, ist einer der weltweit führenden ITK-Anbieter und in über 160 Ländern vertreten. Der Technologiekonzern produziert und vertreibt innovative Hardware für jeden Anspruch, egal ob Gamer, Business-Professionals, Kreativschaffende oder für den Bildungsbereich. Über 7.000 Mitarbeiter tragen weltweit zum Erfolg des Unternehmens bei.

Besonders mit Blick auf zukünftige Technologien sieht Acer sich selbst in der Verantwortung, die Grenzen zwischen Hardware, Software und Dienstleistungen aufzubrechen und damit sowohl Unternehmen als auch Verbrauchern völlig neue Möglichkeiten zu eröffnen. Neben dem Fokus auf Forschung und Entwicklung ist Acer zudem bekannt für seinen vielfach ausgezeichneten Kundenservice im hauseigenen Servicecenter. Acer Deutschland firmiert mit Sitz in Ahrensburg bei Hamburg als Acer Computer GmbH.