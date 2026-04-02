Schweizerische Herzstiftung / Fondation Suisse de Cardiologie / Fondazione Svizzera di Cardiologia

Prix de la recherche 2026: La Fondation Suisse de Cardiologie récompense des progrès dans le traitement de l'AVC et le diagnostic cardiaque

Berne (ots)

Cette année, Marios Psychogios, neuroradiologue, reçoit le Prix de la recherche sur l'AVC et Christoph Gräni, cardiologue, le Prix de la recherche en cardiologie de la Fondation Suisse de Cardiologie. Marios Psychogios a considérablement contribué à améliorer la rapidité et le succès du traitement de l'AVC. Christoph Gräni améliore le diagnostic cardiaque et le pronostic grâce à l'imagerie cardiaque soutenue par l'IA.

Les maladies cardio-vasculaires et l'AVC (accident vasculaire cérébral, attaque cérébrale) sont souvent des évènements dramatiques, voire mortels. En Suisse, l'AVC bouleverse chaque année la vie d'environ 22 000 personnes. Il est donc crucial que les personnes touchées bénéficient du meilleur traitement possible en phase aiguë. À cet égard, les progrès accomplis ces dernières années sont considérables: aujourd'hui, à l'aide d'une intervention par cathéter, on dégage 95% des gros vaisseaux obstrués et on extrait complètement plus de 70% des caillots. Le professeur Marios Psychogios, responsable de la neuroradiologie diagnostique et interventionnelle à l'Hôpital universitaire de Bâle, a apporté une contribution essentielle à cette amélioration: il a élaboré un processus dit "one-stop-management", qui raccourcit de 30 minutes le délai de mise en route du traitement, ce qui améliore le résultat clinique de 10% en moyenne.

Amélioration aussi pour les obstructions des fins vaisseaux

Mais une intervention par cathéter pourrait-elle aussi améliorer le résultat du traitement des obstructions de vaisseaux plus fins? Telle est une autre question que Marios Psychogios étudie scientifiquement. Dans son étude multicentrique très remarquée, qui portait sur 553 patient-e-s, l'intervention n'a pas apporté de bénéfice par rapport au traitement médicamenteux, mais pas non plus d'inconvénients. "Pour nous, ce résultat neutre ne signifie pas que nous allons en rester là", affirme le neuroradiologue. Il continue de penser que l'intervention peut venir en aide à certaines personnes. La prochaine étape consiste à déterminer comment on en est arrivé à ce résultat et quelles personnes pourraient à l'avenir tirer profit de ces interventions.

Prix de la recherche en cardiologie: empêcher la mort subite cardiaque

Chaque année en Suisse, environ 7000 personnes décèdent d'un arrêt cardio-circulatoire (on parle aussi de mort subite cardiaque). Le professeur Christoph Gräni, cardiologue et responsable de l'imagerie cardiaque et de la cardiologie numérique à l'Hôpital de l'Île à Berne, utilise l'imagerie pour mieux empêcher à l'avenir ces accidents de se produire. L'une des causes, en particulier chez les jeunes sportifs et sportives, sont des anomalies congénitales des artères coronaires. Christoph Gräni a utilisé l'intelligence artificielle (IA) pour élaborer un processus qui permet de détecter automatiquement au scanner (CT) des anomalies rares, potentiellement dangereuses. Ce processus aide à diagnostiquer des maladies de coeur rares qui risqueraient autrement de passer inaperçues.

Optimiser l'évaluation du risque et le traitement

Le risque de mort subite cardiaque concerne aussi des patient-e-s atteint-e-s de certaines formes d'insuffisance cardiaque. L'imagerie par résonance magnétique (IRM) cardiaque moderne aide à mieux prédire quelles personnes ont un risque élevé. Dans une vaste étude, Christoph Gräni a montré que l'ampleur du tissu cicatriciel présent dans le myocarde permet un pronostic beaucoup plus précis que le processus habituel qui consiste à déterminer la fonction de pompe du ventricule gauche. "Cette nouvelle évaluation du risque va permettre d'améliorer le traitement à l'avenir", développe-t-il. Les patient-e-s au risque faible ne recevront ainsi pas de traitement superflu, c'est-à-dire dans ce cas un défibrillateur automatique implantable (DAI). Inversement, on peut protéger par l'implantation d'un DAI des personnes au risque élevé que l'on n'aurait pas forcément détectées par le passé.

Publications importantes:

Marios Psychogios:

Endovascular Treatment for Stroke Due to Occlusion of Medium or Distal Vessels. N Engl J Med. 2025 Apr 10;392(14):1374-1384. doi: 10.1056/NEJMoa2408954. Epub 2025 Feb 5. PMID: 39908430. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2408954

Christoph Gräni:

AI-based detection and classification of anomalous aortic origin of coronary arteries using coronary CT angiography images. Nat Commun. 2025 Apr 1;16(1):3095.

https://www.nature.com/articles/s41467-025-58362-9

Risk Stratification in Nonischemic Dilated Cardiomyopathy Using CMR Imaging: A Systematic Review and Meta-Analysis. JAMA 2024 Sep 19;332(18):1535-50

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2823869

À propos du Prix de la recherche de la Fondation Suisse de Cardiologie

La Fondation Suisse de Cardiologie décerne depuis 1981 un Prix de la recherche. Celui-ci récompense un ou plusieurs projets de recherche scientifique exceptionnels dans le domaine de la prévention, du diagnostic et du traitement des maladies cardio-vasculaires ainsi que de l'AVC. Le Prix de la recherche en cardiologie, décerné chaque année, et le Prix de la recherche sur l'AVC, décerné tous les deux ans, sont dotés de 20 000 francs chacun.

Remarque à l'intention des journalistes

Ce texte et les visuels sont disponibles sous www.swissheart.ch/medias.