PIABO gründet Greentech- & Sustainability-Practice

PIABO, Deutschlands führende PR-Agentur für die Digitalwirtschaft, bündelt ihre langjährige Expertise in der Kommunikation von Themen im Bereich Greentech and Sustainability in einer eigenständigen Practice. Bereits seit 2009 engagiert sich die Agentur für Unternehmen, die mit neuen Technologien und Geschäftsmodellen einen positiven Einfluss auf das gesellschaftliche Leben nehmen. Das Themenspektrum der neuen Practice reicht dabei von Themen wie Smart City über neue Mobilität bis hin zu Industrie-4.0-Anwendungen und der Vermeidung von Lebensmittelverschwendung mittels digitaler Innovationen sowie ihre Investoren.

Aufgrund der starken Nachfrage ruft PIABO nun eine eigenständige Practice ins Leben, in der die bestehende Expertise gebündelt wird. Der neuen Practice steht Andreas Krönke vor, der den B2B-Technologie-Bereich bei PIABO leitet. Gemeinsam mit Senior-PR-Managerin Lara Schermer und einem Team aus erfahrenen Kommunikationsexpertinnnen und -experten wird er das Angebot ausbauen.

PR als strategischer Baustein für nachhaltiges Wachstum

"Zahlreiche etablierte Unternehmen wie auch Start-ups leisten mit nachhaltigen Innovationen und grünen Technologien schon heute einen entscheidenden Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Gesamtwirtschaft", berichtet Andreas Krönke, Unit Director bei PIABO. "Ich glaube fest daran, dass Technologie ein wichtiger Baustein zur Lösung der Klimakrise sein wird. Unsere Mission ist es, Greentechs und Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsmodellen die verdiente Aufmerksamkeit zu verschaffen und sie durch erfolgreiche PR beim Wachstum zu unterstützen."

Unternehmen mit grünen Geschäftsmodellen wird PIABO ab sofort aus einer Hand mit innovativen Kommunikationskonzepten und operativer Umsetzungsstärke partnerschaftlich beiseite stehen. "Es ist eine zentrale Aufgabe unserer Zeit, Lösungen für die durch den Klimawandel entstandenen Herausforderungen zu finden. Als erste Ansprechpartner für innovative Technologieunternehmen in der EU freuen wir uns, unsere über zehnjährige Expertise nun in eine eigenständige Practice zu überführen, die sich ausschließlich der strategischen Kommunikation dieser zukunftsgewandten Technologien widmet", ergänzt Tilo Bonow, Gründer und CEO von PIABO.

Über PIABO

Die Kommunikationsagentur PIABO PR ist der führende Full-Service-PR-Partner der Digitalwirtschaft mit Sitz in Berlin. PIABO erzielt international herausragende Medienpräsenz für seine Kunden aus den Bereichen E-Commerce, MarCom, TravelTech, FinTech, HR-Tech, HealthTech, Blockchain, Consumer Electronics, IoT, Artificial Intelligence, AR/VR, Security, Big Data, SaaS/Cloud und Greentech. Das Leistungsspektrum des multidisziplinären Beraterteams umfasst Public Relations und Social Media sowie Content Marketing und Influencer Programs. Als strategischer Partner unterstützt PIABO seine Kunden aktiv beim Erreichen ihrer lokalen und globalen Wachstumsziele. Mehr Informationen unter www.piabo.net.

