Clientis Gruppe mit dynamischem Wachstum und gutem Ergebnis

Die 14 Regionalbanken der Clientis Gruppe sind im Kerngeschäft nachhaltig erfolgreich. Das Hypothekargeschäft wuchs um 4,7% auf CHF 12,2 Milliarden, die Kundengelder nahmen um 6,6 % auf CHF 10,9 Milliarden zu. Dadurch stieg der Kundendeckungsgrad auf 85,2 %. Trotz des anspruchsvollen Nullzinsumfelds und dank Diversifikation der Ertragsquellen erhöhte sich der Betriebserfolg um 0,6%. Der Ertrag aus dem Anlagegeschäft legte erfreulich um 15,0% zu.

Der Finanzsektor sieht sich zunehmenden Herausforderungen ausgesetzt. Digitalisierung, technologischer Wandel, steigende Cyberrisiken und regulatorische Anforderungen erhöhen insbesondere für kleinere Banken den Kostendruck. Hier kommen die Skalierungsvorteile der Clientis Banking Solutions Plattform zum Tragen, die von einem Drittel der Schweizer Regionalbanken genutzt wird.

Der Anstieg beim Geschäftsaufwand fiel mit 2,7% moderat aus. "Wir investieren gezielt in moderne Technologien und effiziente Prozesse, um unsere Regionalbanken auch künftig erfolgreich und wettbewerbsfähig zu positionieren", sagt Matthias Liechti, CEO der Clientis AG. Mit einem Gewinn von CHF 60,3 Mio. erzielte die Clientis Gruppe ein gutes, leicht unter Vorjahr liegendes Ergebnis (-5,4%).

Stabile Ertragsbasis trotz herausforderndem Marktumfeld

Das Zinsgeschäft blieb mit einem Anteil von 76% am Gesamterfolg der wichtigste Ertragspfeiler der Clientis Banken. Das anhaltend tiefe Zinsumfeld führte jedoch zu einer rückläufigen Bruttozinsspanne von fünf Basispunkten auf 1,01%. In der Folge verringerte sich der Brutto-Zinserfolg um 1,0% auf CHF 151,4 Mio., der Netto-Zinserfolg sank um 0,9% auf CHF 152,3 Mio.

Das Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft entwickelte sich hingegen sehr positiv und legte um 7,6% auf CHF 27,7 Mio. zu. Das Depotvolumen nahm aufgrund von Neugeldern und der positiven Börsenentwicklung erneut markant um 12,3% auf CHF 3,87 Mrd. zu.

Der Betriebserfolg (Erfolg aus ordentlichem Bankgeschäft) stieg gegenüber dem Vorjahr leicht um 0,6% auf CHF 201,5 Mio. Der Geschäftsaufwand erhöhte sich um 2,7% auf CHF 114,7 Mio. Der Sachaufwand stieg um 2,9% aufgrund Investitionen in die Digitalisierung, zusätzlicher Services sowie Investitionen in die Geschäftsstellen. Die Zunahme der Vollzeitstellen um 1,4% führte zu einem Anstieg des Personalaufwands um 2,5%.

Das operative Ergebnis (Geschäftserfolg) sank um 5,4% auf CHF 70,6 Mio. Der Gruppengewinn lag ebenfalls um 5,4% tiefer bei CHF 60,3 Mio. Die Cost/Income Ratio (Verhältnis vom Geschäftsaufwand zum Betriebserfolg) stieg auf 56,9% und liegt damit weiterhin unter dem definierten Schwellenwert von 60,0%.

Risikoarmes Kreditportfolio

Im Kerngeschäft mit Hypothekarfinanzierungen verzeichneten die Clientis Banken erneut ein erfreuliches Wachstum. Die gesamten Kundenausleihungen stiegen um 4,0% auf CHF 12,7 Mrd.

Die Finanzierungsgrundsätze blieben dabei konservativ. Rund 98% der Ausleihungen sind durch Grundpfand oder anderweitig gesichert. Erneut konnten ausfallbedingte Wertberichtigungen aufgelöst werden.

Hervorragende finanzielle Stabilität durch Eigenmittel deutlich über den Anforderungen

Das Eigenkapital präsentiert sich weiterhin ausgezeichnet und überzeugt auch im Branchenvergleich. Die traditionell starke Eigenkapitalbasis wurde um 3,8% auf sehr starke CHF 1,439 Mrd. verbessert (+53 Mio.).

Die Gesamteigenmittelquote hat sich leicht auf 20,5% reduziert aufgrund höherer Eigenmittelanforderungen infolge der Einführung von Basel 3 final. Die gesetzlichen Anforderungen von 12,6% werden weiterhin sehr deutlich übertroffen.

Stabiles Rating der Clientis Gruppe bestätigt

Die Rating-Agentur Moody's bestätigte im Dezember 2025 ihre Bewertungen für die Clientis Banken: "A2" für die langfristige Schuldnerqualität, die Höchstnote "P-1" für die kurzfristigen Verbindlichkeiten sowie "stabil" für den Ausblick. Die hohe Eigenkapitalausstattung, ein qualitativ hochwertiges Kreditportfolio und ein solides Finanzierungsprofil der Clientis Gruppe werden von Moody's unverändert positiv hervorgehoben.

Gezielte Investitionen in Digitalisierung und Cybersicherheit

Der gezielte Ausbau der Digitalisierung unserer Serviceplattform brachte im Berichtsjahr in zentralen Projekten spürbare Fortschritte. Mit der Einführung einer modernen e-Banking- und Mobile Banking-Lösung sowie einer prozessunterstützenden Beratungslösung stärken wir die digitale Interaktion zwischen Banken und Kundschaft über alle Kontaktpunkte hinweg. Auch im Finanzierungsgeschäft wurden wichtige Schritte umgesetzt: Das KI-gestützte Dokumentenmanagement HypoDossier erhöht Effizienz und Geschwindigkeit im Hypothekargeschäft. Im Zahlungsverkehr setzen alle Plattformbanken auf die standardisierte Open-Banking-Lösung bLink und schaffen damit eine zukunftsfähige Vernetzung.

Parallel dazu stärkt Clientis Banking Solutions kontinuierlich ihr Cyberabwehrdispositiv. Die Resilienz in der IT-Security wird erhöht, indem nicht nur auf Bedrohungen reagiert, sondern proaktiv nach potenziellen Gefahrenherden gesucht wird. Zudem werden jährlich umfassende IT-Überprüfungen im Sinne einer "Attack Simulation" durchgeführt und darauf basierend Optimierungen umgesetzt, um die Widerstandsfähigkeit gegenüber potenziellen Bedrohungen weiter zu stärken. Das Angebot von Clientis Banking Solutions umfasst ein umfassendes Rundumpaket zum Schutz vor Cyberrisiken - ein zentraler Vorteil der Plattform-Community.

Kontinuität im Marktauftritt und gelebte Kundennähe

Die Clientis Banken führten im Berichtsjahr die Kampagne "Setzen wir uns zusammen" konsequent weiter. Sie steht für regionale Verankerung und gelebte Kundennähe. Im Zentrum standen persönliche Begegnungen und der direkte Austausch - unter anderem an den Generalversammlungen sowie durch regionale Umsetzungen der Banken. Über verschiedene Kanäle hinweg stärken die Clientis Banken damit nachhaltig das Vertrauen und die Nähe zu ihrer Kundschaft.

Gemeinsam stärker - Wachstumsstrategie mit Wirkung

In einem Umfeld steigender regulatorischer Anforderungen, wachsender IT-Komplexität und Fachkräftemangel gewinnt Skalierung zunehmend an Bedeutung. Mit ihrer leistungsstarken Serviceplattform bietet die Clientis AG - als Dienstleistungs- und Kompetenzzentrum der Clientis Gruppe - effiziente, sichere und regulatorisch konforme Lösungen für 14 Clientis Banken sowie sieben weitere Institute.

Unter dem eigenständigen Marktauftritt "Clientis Banking Solutions" verfolgt die Clientis AG eine klare Wachstumsstrategie als Outsourcing-Anbieter. Das modular aufgebaute, standardisierte Dienstleistungsmodell ermöglicht es Banken, sich auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren, während zentrale Leistungen gebündelt und effizient erbracht werden. Die Strategie zeigt Wirkung: Die Plattform wächst weiter. Eine zusätzliche Bank wird künftig standardisierte Services wie den digitalen Arbeitsplatz, die "Journey to the Cloud" inklusive Netzwerk sowie Compliance-Leistungen beziehen.

Nachhaltigkeit als gelebte Verantwortung

Seit teils über 200 Jahren sind die Clientis Banken in ihren Regionen verankert und übernehmen Verantwortung für Kundinnen, Kunden und ihr Umfeld. Sie stehen für langfristige Beziehungen, Verlässlichkeit und Vertrauen. Gleichzeitig engagieren sie sich für eine nachhaltige Zukunft: Im Berichtsjahr haben sie erstmals den CO2-Fussabdruck ihres Hypothekarportfolios für Wohngebäude erhoben und begleiten ihre Kundschaft bei energetischen Sanierungen. Damit leisten sie einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung des Finanzsektors.

Ausblick

Als substanzstarke Regionalbanken-Gruppe blicken wir zuversichtlich in die Zukunft und sehen uns gut auf künftige Veränderungen vorbereitet. Das grosse Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden sowie unsere starke regionale Verankerung bilden dabei eine solide Grundlage. Vor diesem Hintergrund gehen wir mit Zuversicht durch das Jahr 2026 und setzen unseren gemeinsamen Weg erfolgreich fort.