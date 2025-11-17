Fürstentum Liechtenstein

Zweite eVersteigerung von Kontrollschildern

Vaduz (ots)

Vom Dienstag, 18. November bis zum Dienstag, 9. Dezember 2025, führt das Amt für Strassenverkehr (ASV) die zweite Online-Versteigerung von Kontrollschildern durch. Wie beim erfolgreichen Start im August 2025 können sich interessierte auf der Plattform registrieren und mitbieten.

Die erste eVersteigerung verlief reibungslos und stiess auf grosses Interesse in der Bevölkerung: Insgesamt gingen über 330 Gebote von rund 300 registrierten Benutzerinnen und Benutzern ein und alle angebotenen Kontrollschilder konnten erfolgreich versteigert werden. Mit einem Gesamtbetrag von CHF 113'300 und einem Höchstgebot von CHF 16'500 blickt das Amt auf eine sehr erfreuliche erste Durchführung zurück.

Basierend auf diesen positiven Erfahrungen und Rückmeldungen hat das ASV den Ablauf der eVersteigerung weiter optimiert. Künftig werden die Versteigerungen über einen Zeitraum von zwei bis drei Wochen durchgeführt. Geplant sind vier bis fünf Versteigerungen pro Jahr, jeweils mit rund fünf Kontrollschildern für Motorfahrzeuge sowie ergänzend Motorradschildern passend zum Saisonstart im Frühjahr.

Jetzt, auf das Jahresende hin werden folgende Schilder zu Versteigerung angeboten: FL 4053, FL 5914, FL 6394, FL 7907, FL 9703

Interessierte Personen können sich auf der Plattform registrieren und mitbieten. Bereits registrierte Nutzerinnen und Nutzer erhalten eine entsprechende Benachrichtigung per Newsletter - sofern sie diesen abonniert haben.

Amtsleiter Thomas Banzer zeigte sich überzeugt von der Dienstleistung und vom System: "Dank der digitalen Lösung konnten wir die Versteigerung erstmals vollständig online und damit unabhängig von Ort und Zeit durchführen. Das System hat sich technisch wie organisatorisch bestens bewährt. Besonders geschätzt wurden laut Rückmeldungen die Benutzerfreundlichkeit und die Transparenz des Bietverfahrens."

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Registrierung finden Sie unter:

www.asv.li/eversteigerung