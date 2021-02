PepsiCo Deutschland GmbH

Pepsi MAX® präsentiert die mutige neue Welt der Spritzigkeit

Neu-Isenburg (ots)

- Neue globale Kampagne feiert die Kultur des Pop und des spritzigen Geschmacks einer unwiderstehlichen Cola

- Werbespot wartet mit den größten Stars des Fußballs auf, darunter Lionel Messi, Paul Pogba, Shanice van de Sanden und Jadon Sancho

- Kampagne nutzt exklusiven Track "Rotate" von Becky G und Burna Boy

#FORTHELOVEOFIT In einer Zeit, in der die Welt etwas mehr Leichtigkeit vertragen könnte, startet Pepsi MAX® eine höchst unterhaltsame neue Kampagne. Mit dem unbändigen Pep der Marke zieht sie alle Register und durchdringt sämtliche kulturelle Bereiche. Von begeisternden Inhalten in sozialen Medien bis hin zur neuesten UEFA Champions League Fußball-Kampagne - die Spritzigkeit bringt den köstlichen Geschmack einer Pepsi MAX mit der Leidenschaft jener zusammen, die sie gerne trinken.

Mit energiegeladenem Entertainment für Fans auf der ganzen Welt, sorgt die diesjährige weltweite Fußballkampagne im Rahmen der Partnerschaft der UEFA-Champions-League für Furore. Pepsi MAX bringt dafür erneut eine beeindruckende Riege der besten Fußball-Spieler der Welt zusammen und verstärkt den Kader um den GOAT Lionel Messi sowie Weltmeister Paul Pogba durch zwei Neuzugänge: Borussia Dortmunds Sensationsspieler Jadon Sancho sowie eine Gewinnerin der UEFA Women's Champions League, Shanice van de Sanden.

"Fizz to life" ist der Titel des Films, der im Mittelpunkt der Fußballkampagne steht. Der Film zeigt beeindruckende Fußballkünste zum Sound des eigens für die Kampagne produzierten Titels "Rotate" vom internationalen Superstar Becky G sowie dem zweifachen Grammy-Nominee und Afro-Fusion-Musiker Burna Boy.

Der Werbespot begeistert von Anfang bis Ende und zeigt, wieso Fußball mit Pepsi MAX weit über ein gewöhnliches 90-Minuten-Spiel hinausgeht. Der Spot beginnt mit einer Studentin, die an ihrem Laptop sitzt. Ein mitreißender Beat setzt ein, und das zischende Geräusch vom Öffnen einer eiskalten Dose Pepsi MAX erweckt Bilder von Messi, Pogba, Sancho und van de Sanden an den Wänden zum Leben. Die Jagd nach der erfrischenden Dose Pepsi MAX beginnt, bei der die Spieler ihr Flair und Charisma mit rasanten Fußballkünsten unter Beweis stellen. Sie kicken und dribbeln, während sie zwischen den Postern und Magazinen hin- und herspringen.

Regie bei dem Spot geführt hat Raine Allen-Miller, eine der starken neuen Stimmen im Filmgeschäft. Sie setzt in der Zusammenarbeit mit Pepsi MAX auf ihren schnellen Erzählstil, mit dem sie zeigt, wie weit die Spieler*innen für das Sprudeln einer Pepsi MAX gehen. Allen-Miller selbst sagt über das Projekt: "Es war mir eine Ehre, mit einigen der größten Fußballtalente der Welt zusammenzuarbeiten und die einzigartigen Persönlichkeiten der Spieler und ihre Leidenschaft in dem Film zeigen zu können. Es hat mir großen Spaß gemacht, gemeinsam mit Pepsi MAX für diesen Film eine visuell fesselnde Welt zu schaffen und diese rasante und lustige Geschichte zu erzählen - von der ich weiß, dass sowohl Fußball- als auch Musikfans sie lieben werden!"

Zusätzlich zum Werbespot wird "Rotate" der Soundtrack für eine Reihe von digitalen Inhalten sein, bei denen die Fans auf verschiedenen sozialen Plattformen mit ihren Lieblingsspielern so interagieren können wie noch niemals zuvor. Dazu gehört auch eine weltweit einzigartige Fußball-Challenge mit der Duett-Funktion in TikTok.

Leo Messi sagte: "Ich freue mich sehr, wieder ein Teil der Pepsi-MAX-Fußballmannschaft zu sein. Das Filmen in diesem Jahr hat so viel Spaß gemacht; ich weiß, dass die Fans es lieben werden."

Paul Pogba sagte: "Es ist großartig, wieder für ein weiteres Jahr mit Pepsi MAX dabei zu sein. Dieses Jahr ist es noch größer als zuvor, mit epischen Fußballfähigkeiten und verrückten Melodien. Ich kann es kaum erwarten, dass ihr es alle seht!"

Shanice van de Sanden sagte: "Ich bin begeistert, Teil der Pepsi-MAX-Fußballreihe 2021 zu sein. Das kreative Programm ist voller Energie und beinhaltet eine tolle Mischung aus erstaunlichen Fußball-Skills und Musik, die ich absolut liebe."

Jadon Sancho sagte: "Ich habe es geliebt, dieses Jahr mit der Pepsi-MAX-Mannschaft zu filmen! Ich kann es kaum erwarten, dass ihr seht, was passiert, wenn man Fußball-Skills mit ein paar verrückten neuen Beats kombiniert. Es wird euch definitiv nicht enttäuschen."

"Im Jahr 2021 feiern wir den unaufhaltsamen menschlichen Geist, nicht trotz der Zeiten, in denen wir leben, sondern weil das nur eine Momentaufnahme ist - und egal was passiert, wir müssen mit einem Lächeln weitergehen", sagte Natalia Filippociants, Vice President, Marketing, Global Beverages, PepsiCo. "Von der Musik bis zum Fußball ermutigen die neuen Kreativen die Welt, sich von Konventionen und Erwartungen zu lösen und aus der Blase der Gleichartigkeit auszubrechen, in der wir uns oft befinden."

Den vollständigen Werbespot können Sie sich hier (Pepsi MAX | Fizz To Life | #FORTHELOVEOFIT - YouTube) anschauen

Über PepsiCo

PepsiCo Produkte werden von Verbrauchern pro Tag mehr als eine Milliarde Mal in über 200 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt konsumiert. Mit seinem umfangreichen Angebot an Nahrungsmitteln und Getränken, zu dem unter anderem die Marken Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker und Tropicana gehören, erzielte PepsiCo 2019 einen Nettoumsatz von mehr als 67 Milliarden US-Dollar. Das Produktportfolio von PepsiCo umfasst eine Vielzahl an genussvollen Lebensmitteln und Getränken, darunter 23 Marken, die jährlich jeweils mehr als 1 Milliarde US-Dollar Umsatz generieren. PepsiCo wird von der Vision geleitet, der globale Marktführer für Convenient Foods and Beverages zu sein - durch "Winning with Purpose". "Winning with Purpose" steht für unser Ziel, langfristig im Markt zu gewinnen und Nachhaltigkeit in alle Bereiche unseres Geschäfts zu integrieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.pepsico.com und www.pepsico.de.