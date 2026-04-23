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Suissedigital tire un bilan positif : des projets réussis, des investissements élevés dans les infrastructures et une position de leader du marché de la diffusion TV

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Bern (ots)

Suissedigital jette un regard rétrospectif sur une année 2025 à succès. L'association économique a réalisé des projets importants et a apporté une contribution substantielle à la sécurité dans le cyberespace. Les membres de Suissedigital investissent environ un milliard de francs dans l'infrastructure de communication suisse et défendent leur position de leader du marché de la diffusion TV.

2025 a été une année fructueuse pour Suissedigital et la branche des réseaux de communication. Les raisons essentielles de ce succès sont les suivantes :

Portail TIC pour les PME : la numérisation offre de grandes opportunités aux PME. Les mots-clés sont l'augmentation de l'efficacité, un marketing ciblé et la sécurité des données. Mais les PME n'ont souvent pas le savoir-faire nécessaire pour profiter au maximum de la numérisation. C'est la raison pour laquelle Suissedigital a créé le portail www.suissedigital.ch/pme. Il guide les PME vers leurs partenaires régionaux de numérisation et présente des solutions qui ont fait leurs preuves à l'aide d'études de cas concrètes. Le portail est complété par un réseau d'expertes et d'experts actifs dans différents domaines de la numérisation.

la numérisation offre de grandes opportunités aux PME. Les mots-clés sont l'augmentation de l'efficacité, un marketing ciblé et la sécurité des données. Mais les PME n'ont souvent pas le savoir-faire nécessaire pour profiter au maximum de la numérisation. C'est la raison pour laquelle Suissedigital a créé le portail www.suissedigital.ch/pme. Il guide les PME vers leurs partenaires régionaux de numérisation et présente des solutions qui ont fait leurs preuves à l'aide d'études de cas concrètes. Le portail est complété par un réseau d'expertes et d'experts actifs dans différents domaines de la numérisation. Évaluation de la publicité Replay-TV : en tant qu'association de diffuseurs, Suissedigital a joué un rôle déterminant dans le développement du modèle pour la publicité en Replay-TV. Depuis cette semaine, les spots publicitaires Replay sont également disponibles sur les chaînes de télévision de la SSR.

en tant qu'association de diffuseurs, Suissedigital a joué un rôle déterminant dans le développement du modèle pour la publicité en Replay-TV. Depuis cette semaine, les spots publicitaires Replay sont également disponibles sur les chaînes de télévision de la SSR. Une contribution à la sécurité dans le cyberespace : les tests de cybersécurité développés par Suissedigital ont été réalisés plus de 5 150 fois (test pour débutants), 2 830 fois (test pour utilisateurs avancés) et 390 fois (test pour PME). Ces tests visent à sensibiliser le public et les PME aux dangers du cyberespace afin de réduire le risque d'être victime d'actes de cybercriminalité. Ces trois tests sont disponibles gratuitement en français et en allemand sur www.suissedigital.ch.

les tests de cybersécurité développés par Suissedigital ont été réalisés plus de 5 150 fois (test pour débutants), 2 830 fois (test pour utilisateurs avancés) et 390 fois (test pour PME). Ces tests visent à sensibiliser le public et les PME aux dangers du cyberespace afin de réduire le risque d'être victime d'actes de cybercriminalité. Ces trois tests sont disponibles gratuitement en français et en allemand sur www.suissedigital.ch. Des investissements importants dans l'infrastructure de communication de la Suisse : le succès des membres de Suissedigital est tel qu'il leur permet d'investir chaque année environ un milliard de francs dans l'extension de leurs réseaux fixes et mobiles. Ils ne se contentent pas d'être des mandants de poids. Ils contribuent également de manière significative à la mise en réseau de l'ensemble du territoire suisse.

le succès des membres de Suissedigital est tel qu'il leur permet d'investir chaque année environ un milliard de francs dans l'extension de leurs réseaux fixes et mobiles. Ils ne se contentent pas d'être des mandants de poids. Ils contribuent également de manière significative à la mise en réseau de l'ensemble du territoire suisse. Stabilité pour la téléphonie mobile et l'Internet haut débit, leaders du marché de la télévision : au cours de l'exercice écoulé, les membres de Suissedigital ont gagné 37 760 abonnements en téléphonie mobile (+1,1 %). Dans le domaine de l'Internet haut débit, ils ont enregistré un léger recul (-0,9 %). Malgré un léger fléchissement de 3,9 %, ils restent les leaders incontestés de la diffusion télévisée (voir le document PDF).

Suissedigital est l'association économique des réseaux suisses de communication. L'association regroupe environ 170 entreprises - aussi bien privées que publiques - desservant plus de trois millions de foyers en services radio, TV, Internet, de téléphonie et autres.