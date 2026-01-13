Allianz Suisse

Allianz Suisse élargit son portefeuille de produits avec une assurance pour animaux de compagnie

Wallisellen (ots)

Allianz Suisse élargit son portefeuille de produits et propose à partir de décembre 2025 une assurance pour animaux de compagnie pour chiens et chats. L'assurance pour animaux couvre les frais vétérinaires en cas d'accident, de maladie ou de prévention et offre une protection personnalisée pour toutes les races sans limite d'âge. De plus, Allianz Suisse propose une couverture supplémentaire pour les maladies préexistantes.

En Suisse, 43 % des ménages possèdent des animaux de compagnie, et cette tendance est à la hausse. Cependant, moins de 10 % des animaux sont assurés, bien que les frais vétérinaires puissent rapidement atteindre plusieurs milliers de francs. C'est là qu'intervient l'assurance pour animaux de compagnie d'Allianz Suisse pour chiens et chats. Sont couverts les consultations vétérinaires, les traitements en cas d'accident et de maladie, les traitements préventifs, les séjours hospitaliers ainsi que les traitements d'urgence. Un point fort particulier: si les propriétaires d'animaux de compagnie sont hospitalisés, Allianz Suisse prend en charge les frais de garde de l'animal.

Toutes les races sans limite d'âge - même avec une maladie préexistante

Allianz Suisse ne fixe aucune limite d'âge et assure toutes les races. De plus, les maladies préexistantes peuvent être couvertes par une couverture supplémentaire, une prestation qui est jusqu'à présent rarement disponible sur le marché suisse. La couverture d'assurance mondiale est également incluse automatiquement. L'assurance peut être souscrite via les agences générales d'Allianz Suisse ainsi qu'en ligne sur allianz.ch. Le traitement des sinistres est entièrement numérique. Grâce aux options de paiement flexibles, les clients peuvent choisir entre un paiement mensuel, trimestriel ou annuel et bénéficient d'un droit de résiliation mensuel. Les contrats sont ajustables chaque année. Toutes les informations sur les produits sont disponibles en ligne sur allianz.ch.

Coopération stratégique pour une assurance moderne pour animaux de compagnie

Le partenaire stratégique pour l'assurance pour animaux de compagnie est Calingo, un fournisseur spécialisé dans les assurances pour animaux de compagnie. En tant que porteur de risque et partenaire de distribution stratégique, Allianz Suisse propose l'assurance en marque blanche. La coopération combine la solidité financière, la portée du marché et l'expertise d'Allianz Suisse avec le focus de Calingo sur l'assurance moderne pour animaux de compagnie. Ensemble, Allianz Suisse et Calingo établissent de nouvelles normes dans l'assurance numérique pour animaux de compagnie.