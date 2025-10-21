SUISSEDIGITAL

" Le Suissedigital-Day 2025 est pour les PME une source d'inspiration et de savoir-faire pour réussir leurs projets de numérisation "

Bern (ots)

Lors de la manifestation de branche Suissedigital-Day de cette année, l'expert en IA Roger Basler de Roca interviendra sur le thème " Comment les PME peuvent façonner activement leur avenir et le rôle de l'IA dans ce contexte ". D'autres thèmes actuels préoccupant les PME et portant sur les questions de numérisation sont au programme. Le colloque sera accompagné d'une vaste exposition rassemblant des prestataires de services TIC de toute la Suisse. La manifestation se déroulera le 19 novembre 2025 au Kursaal de Berne.

Le traditionnel Suissedigital-Day, spécialement conçu pour les PME, aura lieu dans un peu moins d'un mois. À l'occasion de cette manifestation de réseautage et d'échange de connaissances, environ 400 représentantes et représentants d'entreprises TIC rencontreront des PME et d'autres personnes intéressées. L'intervenant clé, Roger Basler de Roca, expliquera pourquoi la numérisation est plus qu'une simple introduction de technologies et présentera les étapes stratégiques que les PME doivent franchir pour rester prêtes à relever les défis de demain. Le rôle possible de l'IA sera également mis en évidence. D'autres exposés passionnants destinés aux PME aborderont les développements du marketing par moteur de recherche, les gains d'efficacité procurés par l'utilisation d'outils simples d'IA et le recours à des logiciels open source.

Vaste exposition avec 45 prestataires TIC

Une exposition complète de près de 45 fournisseurs de services de télécommunication et prestataires informatiques de toute la Suisse fera partie intégrante du colloque sectoriel. Ce sont les chiffres actuels car il reste encore quelques places d'exposition. Les entreprises désireuses de rejoindre les rangs des exposants lors du Suissedigital-Day 2025 peuvent encore s'inscrire. Bon à savoir : les exposants seront répertoriés gratuitement pendant un an sur le portail PME récemment lancé (www.suissedigital.ch/pme), rubrique " Réseau d'experts ".

Un programme-cadre proposant du divertissement musical et beaucoup de temps pour le réseautage

L'accompagnement musical de l'événement sera assuré par l'auteure-compositrice-interprète Lisa Oribasi (www.lisaoribasi.com). Il est par ailleurs prévu beaucoup de temps pour échanger sur les nouveautés, entretenir les liens communautaires et mettre des projets sur les rails autour d'une excellente restauration. " Le Suissedigital-Day est pour les PME une source d'inspiration et de savoir-faire pour réussir leurs projets de numérisation et d'IA ", affirme Simon Osterwalder, directeur de Suissedigital.

Le Suissedigital-Day se déroulera le 19.11.2025 à partir de 09h00 au Kursaal de Berne. Toutes les personnes intéressées peuvent assister au colloque. L'entrée (comprenant les pauses, le déjeuner, l'apéritif et le dîner) coûte 250 francs pour la journée. Informations complémentaires : www.suissedigital.ch => Suissedigital-Day ou info@suissedigital.ch ou tél. +41 31 328 27 28.

SUISSEDIGITAL est l'association économique des réseaux suisses de communication. L'association regroupe environ 170 entreprises - aussi bien privées que publiques - desservant plus de trois millions d'unités d'habitation et commerciales en services radio, TV, Internet, de téléphonie et autres.