Nostalgie pur – mit historischem Triebwagen auf den Drachenberg

Premiere im Herbst: nostalgische Sonnenaufgangsfahrten auf den Pilatus

Luzern, 30. Juli 2024 – Die PILATUS-BAHNEN AG lancieren diesen Herbst ein neues Gipfelerlebnis: An vier Daten im September und Oktober finden erstmals Nostalgie-Sonnenaufgangsfahrten mit der steilsten Zahnradbahn der Welt statt. Nach der morgendlichen Fahrt mit einem historischen, über 80 Jahre alten Triebwagen geniessen Frühaufsteher:innen den Sonnenaufgang mit anschliessendem Frühstück auf Pilatus Kulm.

In der Morgendämmerung auf den Pilatus reisen und auf dem Gipfel den Sonnenaufgang über dem Vierwaldstättersee bestaunen: Diese aussergewöhnlichen Momente können Frühaufsteher:innen und Bahnfans an vier Daten im September und Oktober erstmals erleben. Bei der besonderen Frühfahrt mit der steilsten Zahnradbahn der Welt gelangt jeweils einer der über 80 Jahre alten, historischen Triebwagen zum Einsatz. Insgesamt sind zwei Fahrzeuge mit den Nummern 22 und 28 erhalten geblieben, diese wurden von den Fachleuten der Pilatus-Bahnen sorgfältig gewartet und stehen seit ihrer Ablösung durch die neuen Modelle im vergangenen Jahr für Spezialfahrten zur Verfügung.

Alltägliches Schauspiel – aussergewöhnliches Erlebnis

Die Reise startet jeweils pünktlich um 6.05 Uhr an der Talstation in Alpnachstad. Nach der rund 30-minütigen Fahrt in der Morgendämmerung – vorbei an Alpwiesen und schroffen Felsformationen – treffen die Reisenden pünktlich zum Sonnenaufgang auf Pilatus Kulm ein. Dort bleibt genug Zeit, um das Naturschauspiel und die Stille der Berge ausgiebig zu geniessen. Das anschliessende Gipfelfrühstück im Restaurant Bellevue bietet Gelegenheit, die gewonnen Eindrücke in entspanntem Ambiente nachklingen zu lassen und frische Energie für den Tag zu tanken. Die Rückreise ins Tal erfolgt gemäss Fahrplanangaben individuell und mit einem der der modernen Panorama-Triebwagen. Da die Platzzahl beschränkt ist, ist eine vorgängige Reservation der Tickets im Voraus notwendig: www.pilatus.ch/nostalgie

Nostalgie-Sonnenaufgangsfahrt nach Pilatus Kulm

Bergfahrt mit historischem Triebwagen Nr. 22 oder 28, Gipfelfrühstück im Restaurant Bellevue, Talfahrt (individuell, gemäss Fahrplan) nach Alpnachstad mit modernen Triebwagen. Weitere Informationen auf www.pilatus.ch.

Preis pro Person: CHF 145.00 für Erwachsene (CHF 115.00 mit Jahreskarte), CHF 90.00 Kinder bis 15.99 Jahre

