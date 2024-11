SUISSEDIGITAL

Suissedigital-Day mit Bundesrat Albert Rösti und Publizist Ludwig Hasler

Bern (ots)

Am traditionellen Branchenanlass Suissedigital-Day wird Bundesrat Albert Rösti zu den Themen Künstliche Intelligenz und Hochbreitbandausbau referieren. Daneben stehen eine würzige Prise Philosophie des Publizisten Ludwig Hasler und verschiedene aktuelle KMU-Themen zu KI, Cyber Security und IT auf dem Programm. Begleitet wird die Tagung von einer umfassenden Ausstellung. Der Anlass, der am 19. November 2024 im Kursaal in Bern stattfindet, ist öffentlich.

"Künstliche Intelligenz - wo stehen wir?": Zu diesem Thema wird Bundesrat Albert Rösti am diesjährigen Suissedigital-Day referieren. Daneben stehen Themen wie der Hochbreitbandausbau in der Schweiz, die Zusammenarbeit von KMU mit IT-Dienstleistern, die Anwendung von Künstlicher Intelligenz für KMU und eine kritische Beurteilung von Cloud-Lösungen auf dem Programm. Abgerundet wird der inhaltliche Teil durch den Philosophen, Physiker und Publizisten Ludwig Hasler, der zum Thema "Wir müssen Piloten, nicht bloss Passagiere sein - was beim digitalen Fortschritt nicht auf der Strecke bleiben darf" sprechen wird.

Umfangreiche Ausstellung, musikalische Unterhaltung und viel Zeit für Networking

Integraler Teil der Branchentagung ist eine umfangreiche Ausstellung mit rund 45 Telekommunikations- und IT-Dienstleistern aus der ganzen Schweiz. Für eine musikalische Umrahmung des Anlasses wird die aufstrebende Band BARANY aus dem Wallis sorgen. Daneben lässt das Programm viel Zeit, um bei exzellenter Verpflegung Neuigkeiten auszutauschen, Gemeinschaft zu pflegen und Geschäfte aufzugleisen. "Der Suissedigital-Day hat sich in den letzten Jahren zu DEM Treffpunkt der Telekom- und IT-Branche in der Schweiz entwickelt", sagt Simon Osterwalder, Geschäftsführer von Suissedigital. "Ich freue mich darauf, viele bekannte Gesichter zu sehen und neue Leute kennenzulernen."

Der Suissedigital-Day findet am Dienstag, 19.11.2024 ab 09:00 Uhr im Kursaal in Bern statt. Die Tagung steht allen Interessierten offen, der Tageseintritt (inkl. Pausenverpflegung, Mittagessen, Apéro und Nachtessen) beträgt 250 Franken. Anmeldung: www.suissedigital.ch oder Tel. +41 31 328 27 28

Suissedigital ist der Wirtschaftsverband der Schweizer Kommunikationsnetze. Ihm sind rund 170 privatwirtschaftlich wie auch öffentlich-rechtlich organisierte Unternehmen angeschlossen, die über drei Millionen Haushalte mit Radio, TV, Replay-TV, Internet, Telefonie und weiteren Angeboten versorgen.