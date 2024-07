Clean-up Day Andermatt 2024

Andermatt Swiss Alps AG

Clean-up Day Andermatt: Schwangerschaftstest, Golfball und Zigarettenstummel

Oder wie man Abfall falsch entsorgt

Die Kids haben sich schon lange auf den Clean-up Day in Andermatt gefreut. In verschiedenen Gruppen wandern die freiwilligen Helferinnen und Helfer jeweils durch die Bergwiesen und sammeln alles ein, was da nicht hingehört. Über 200 Kilo Müll ist dieses Jahr zusammengekommen. Highlight des Events war wiederum die Preisverleihung für das originellste Fundstück. Die Jury und die 75 Freiwilligen waren sich dieses Mal rasch einig. Das grösste Rätsel bot der eigenartig entsorgte Schwangerschaftstest. Beim gemeinsamen Mittagessen gab’s darum mehr als genug Gesprächsstoff.

