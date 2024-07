Designwerk Technologies AG

Galliker Transport AG nimmt «Mega Charger» von Designwerk in Betrieb

Bild-Infos

Download

7 weitere Medieninhalte

Galliker Transport AG nimmt «Mega Charger» von Designwerk in Betrieb

Dagmersellen, 3. Juli 2024 – Im Rahmen des «Innovation Day by Galliker» hat die Designwerk Technologies AG ihre erste Mega-Ladestation in Betrieb genommen. Das batteriegepufferte Schnellladesystem in den Dimensionen eines Standard-Containers dient der Ladung schwerer Elektro-Lkw. Zudem soll es einen Beitrag zur Entlastung des Stromnetzes von Lastspitzen während Ladevorgängen leisten.

Gemeinsam mit dem Pilotkunden Galliker Transport AG transportiert der Schweizer E-Mobilitäts-Spezialist Designwerk Technologies AG die Zukunft in die Gegenwart. Der sogenannte «Stationary Battery Backed Mega Charger» (SBC) von Designwerk wurde nach einer rund zweijährigen Entwicklungsphase offiziell in Betrieb genommen. Bei der feierlichen Übergabe in Anwesenheit von Ständerat Damian Müller, Martin Bütikofer, dem Direktor Verkehrshaus Schweiz, und Andreas Burgener, ehemaliger Direktor Auto Schweiz, erhielten Gäste aus der Schweiz und Deutschland einen exklusiven Einblick in die Welt des Mega Chargings für schwere Nutzfahrzeuge. Die Ladestation wurde bereits im Vorfeld mit dem «The Smarter E-Award» in der Kategorie E-Mobilität ausgezeichnet.

Nutzung von Solarstrom aus dem Arealnetz

Die Kombination von Speicher- und Ladelösung bei Galliker enthält vier Batteriepakete mit einer Gesamtkapazität von 1000 kWh. In der Maximal-Version finden Speicher mit einer Gesamtkapazität von bis zu 2000 kWh Platz. Die Ladestation wird tagsüber mit selbst produziertem Solarstrom geladen.

«Durch den Einsatz der batteriegepufferten Ladestation können wir den tagsüber produzierten Solarstrom nutzen, um unsere elektrischen Nutzfahrzeuge rund um die Uhr effizient zu laden. Dabei kann der Mega Charger zur Stabilität unseres Arealnetzes beitragen, indem er Lastspitzen glättet», erläutert Felix Felder, Leiter Flottenmanagement bei der Galliker Transport AG.

Aufwärtskompatibel und leistungsstark

Die Ladestation von Galliker verfügt initial über zwei CCS-Ladepunkte mit einer Leistung von je 420 Kilowatt DC. Der Designwerk SBC-Ladecontainer, der im Rahmen eines Demonstrationsprojekts mit Unterstützung des Bundesamts für Energie (BFE) entwickelt wurde, ermöglicht Ladeleistungen von bis zu 1,05 Megawatt. Damit dient er auch als infrastrukturelle Grundlage für den Einsatz des internationalen Ladestandards Megawatt Charging System (MCS). Sobald die Standardisierung abgeschlossen ist, sind MCS-Ladeports sowohl für die Erstausstattung als auch für die Nachrüstung verfügbar. Damit rückt die Dekarbonisierung schwerer Nutzfahrzeuge auch auf Langstrecken in greifbare Nähe.

Nachhaltigkeit und Effizienz im Fokus

Durch die Integration der Mega-Ladestation in das Arealnetz von Galliker wird der Eigenverbrauch von Solarstrom maximiert und die Versorgung von E-Fahrzeugen mit Strom aus erneuerbaren Quellen sichergestellt. Die notwendigen Voraussetzungen schafft der Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV). Er schliesst die Solarproduktion mehrerer Grundstücke zusammen. Ein Energiemanagement-System stellt dabei die Lastabschaltung, Lastverschiebung sowie die Ansteuerung von Speichern sicher. Die Lösung verdeutlicht, wie erneuerbare Energien und Ladetechnologien kombiniert werden können, um die Zukunft der Transportlogistik zu gestalten.

Thorben Maier, Leiter Vertrieb und Kundendienst Ladetechnik der Designwerk Technologies AG, betont: «Die Inbetriebnahme des Mega Chargers bei Galliker ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung zukunftsfähiger Ladeinfrastruktur für schwere Nutzfahrzeuge. Unsere Technologie ermöglicht es Logistikunternehmen, eine Vielzahl von Ladeszenarien nachhaltig abzudecken, wobei die Pufferspeicher das Stromnetz entlasten.»

Mit der Inbetriebnahme der Pilotanlage beginnt nun die Erprobung verschiedener Strategien zur Netzentlastung und für einen ökonomischen Betrieb.

Der Innovation Day zeugt von der Innovationskraft der Branche

Die Inbetriebnahme fand ergänzend zum «Innovation Day by Galliker» in Altishofen statt. Im Rahmen des Galliker-Kundenevents wurden rund 200 Kunden und Partner eingeladen, den Hauptsitz von Galliker, innovative Infrastrukturen wie den Energy Hub, den Mega Charger und den E-Power-Tunnel zu besichtigen. Fachvorträge von Andreas Burgener, Damian Müller sowie von internen Experten aus Geschäftsleitung, IT, Qualitätsmanagement und Infrastruktur-Entwicklung sorgten für ein vielfältiges Programm – so stand der «Innovation Day by Galliker» wie bereits vor zwei Jahren für gewinnbringende Diskussionen und diente als Plattform für den professionellen Austausch und neue Connections in der Transport- und Logistikbranche.

Rückfragen

Zum Produkt

Designwerk Technologies AG

Antonia Robaina Fernández

Kommunikation & Marketing Manager

Tel. +41 44 515 48 58

media@designwerk.com

www.designwerk.com

Zum Pilotkunden

Galliker Transport AG

Peter Galliker

CEO

Tel. +41 62 748 85 00

marketing@galliker.com

www.galliker.com

Zum Demonstrationsprojekt

Wyssmann LLC – Themenagentur für Cleantech

Fabian Wyssmann

Projektpartner, Geschäftsführender Inhaber

Tel. +41 62 530 48 00

fabian@wyssmann.llc

wyssmann.llc

Designwerk Technologies AG

Das Unternehmen Designwerk Technologies AG steht für die Elektromobilität rund um Nutzfahrzeuge: Entwickeln, Fahren, Laden und Speichern.

Die Passion für die Elektromobilität wuchs bei den Gründern während der 80-tägigen, vollelektrischen Rekord-Weltumrundung mit dem eigens entwickelten Kabinenmotorrad Zerotracer. Seit der Gründung 2008 treibt Designwerk Elektromobilität mit innovativen Produkten und Projekten voran und zielt damit auf die Verbreitung nachhaltiger Mobilität ab.

Unter der Marke Designwerk werden elektrische Lastkraftwagen in Kleinserie, mobile Schnellladegeräte, batteriegepufferte Schnellladestationen im Megawattbereich sowie modulare Hochvolt-Batteriesysteme entwickelt und gefertigt. Zu den E-LKW zählen die ersten vollelektrischen Müllfahrzeuge auf Schweizer Strassen und die E-LKW mit den derzeit grössten Batteriekapazitäten und Reichweiten am Markt. Die Ladegeräte erfreuen sich breiter Verwendung bei europäischen Fahrzeugherstellern. Die modularen Traktionsbatterien ermöglichen kleineren und mittelständischen Fahrzeugherstellern einen erfolgreichen Ein- und Umstieg in die Elektromobilität.

Seit 2021 ist die Volvo Group an Designwerk beteiligt. Heute beschäftigt das Unternehmen 220 Mitarbeitende am Firmensitz Winterthur und an den Standorten in Basel und Lottstetten (Deutschland).

Über Galliker

Über mehr als 100 Jahre hinweg hat sich das Familienunternehmen zu einem kundenorientierten Transport- und Logistikdienstleister in den Bereichen Cargo, Bike, Food, Frigo, Fresh, Healthcare und Car Logistics entwickelt – heute bereits mit der dritten sowie der vierten Galliker-Generation in leitenden Positionen.

Galliker verfügt über ein nationales Verteilnetzwerk mit geschlossener Kühlkette und insgesamt 19 Filialen in 6 Ländern, aktuell mit rund 3‘500 Mitarbeitenden, davon gut 3‘000 in der Schweiz.

In jedem der Galliker-Dienstleistungsbereiche werden auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse und Anforderungen abgestimmte nationale und internationale Transport- und Logistikdienstleistungen durchgeführt. Galliker lagert und verteilt die entsprechenden Güter und führt passende, auf die Kundenbedürfnisse abgestimmte Zusatzdienstleistungen, «Added Value Services», aus. Das Unternehmen bietet so seinen Kunden einen individualisierten Fullservice ab Produktion bis zum Empfänger – sicher, präzis und pünktlich. Mit der «Green Logistics by Galliker»-Strategie wurde 2020 ein ambitionierter Weg zu mehr Nachhaltigkeit in der gesamten Wertschöpfungskette eingeschlagen, der heute mit zahlreichen Partnern konsequent umgesetzt wird.

In der Zusammenarbeit mit geschätzten Mitarbeitenden wird das Unternehmen nach dem Motto «Gemeinsam Grosses bewegen» täglich weiterentwickelt.

Freundliche Grüsse Antonia Robaina Marketing+Kommunikation Managerin – Designwerk Technologies AG Wülflingerstrasse 147 CH-8408 Winterthur – Direkt +41 44 956 20 37 designwerk.com Facebook LinkedIn Instagram Twitter