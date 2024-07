Österreichs Wanderdörfer

Mut im Wandertourismus: Neues Konzept. Die Natur als Star, wertvoll reduziert

Villach (ots)

Spielend wandern Wege: Wie ein durchdachtes Konzept große Veränderungen in der Wandertouristik bewirken kann. Vom Überfluss zur Kultur der Reduktion

„Warum das Rad neu erfinden? Arbeiten wir doch mit dem, was vorhanden ist“, forderte der renommierte Sozialpsychologe und Autor Harald Welzer in seiner Keynote beim Wandersymposium 2023 am Weissensee zum Thema „Wandern ohne Fußabdruck“. In einer Welt des Überflusses wird gerade die Einfachheit zum neuen Luxus.

Degrowth-Wanderprodukte als Angebote der Zukunft?

“Fakt ist: Unsere Naturräume sind die wertvollste Ressource, die wir haben. Hier müssen wir kreativ sein, wie wir das Vorhandene intelligent nutzen und neu in Szene setzen”, so Produktentwicklerin Jasmin Bacher. Genau hier setzt das Familien-Wanderprodukt "Spielend wandern Wege" an, das aus der Initiative "Spielend wandern" von Österreichs Wanderdörfern entstanden ist. Diese Initiative fördert durch spielerische Aktivitäten in der Natur mehr Bewegung für Kinder und Erwachsene.

Das Wanderprodukt folgt dem Degrowth-Gedanken: Es minimiert Eingriffe in die Natur, wertet die Landschaft als Hauptattraktion auf und nutzt vorhandene Infrastruktur. Dies schont Natur, Ressourcen, Zeit und Budget:

"'Spielend wandern Wege' sind ein flexibles Ganzjahresprodukt, ohne Wartung, ohne Lizenzen und mit überschaubarer Instandhaltung. Es ist eine kosteneffiziente Möglichkeit für Wanderregionen, ihre Angebote zu erweitern und fördert die Wertschöpfung, indem wirklich alle Beteiligten vor Ort miteinbezogen werden, einschließlich Gastgebern, Service- und Mobilitätsanbietern”, erklärt Jasmin Bacher. "Indem das Konzept zudem Hotspots entlastet und sich auch an Schulen und Kitas richtet, wird die Lebensqualität der Einheimischen verbessert."

Mut zur Reduktion. Es ist an der Zeit, eine Kultur der Reduktion zu etablieren, wenn wir unsere “eine” Natur erhalten wollen und als Ziel haben, Menschen wieder näher zur Natur zu bringen.

Die ersten Spielend wandern Wege in Österreichs Wanderdörfer Mehr zur Initiative "Spielend wandern" und den Spielend wandern Wegen