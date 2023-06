SUISSEDIGITAL

Neu im Vorstand von SUISSEDIGITAL: Anina Lesmann und Adrian Bossart

Bern (ots)

An der gestrigen Generalversammlung in Bern wurden Anina Lesmann und Adrian Bossart neu in den Vorstand des Wirtschaftsverbands SUISSEDIGITAL gewählt. Sie ersetzen Dr. Christa Köppel und Beat Ambühl, die sich während 12 und 14 Jahren für den Verband engagiert haben.

Anina Lesmann und Adrian Bossart - so heissen die zwei neuen Vorstandsmitglieder des Wirtschaftsverbands SUISSEDIGITAL. Die beiden wurden an der gestrigen Generalversammlung in Bern von den Mitgliedern einstimmig gewählt.

Anina Lesmann ist seit September 2013 Geschäftsführerin des Multimedianetzbetreibers R. Geissmann AG in Oberdorf (BL). Durch ihre Tätigkeit in verschiedenen Funktionen bei diesem regionalen Familienunternehmen ist die Rechtsanwältin seit 20 Jahren eng mit der Kommunikationsnetzbranche verbunden.

Adrian Bossart ist seit 2022 CEO des Elektrizitäts- und Wasserwerks Buchs (EWB), das auch eigene Kommunikationsnetze und mit "Rii Seez Net" einen der grössten regionalen Provider betreibt. Vor seiner Zeit im EWB war er unter anderem in verschiedenen Managementfunktionen bei Swisscom und UPC tätig.

Verabschiedung von langjährigen Vorstandsmitgliedern

Die zwei neuen Vorstandsmitglieder ersetzen Dr. Christa Köppel und Beat Ambühl, die während 12 und 14 Jahren im Vorstand von SUISSEDIGITAL tätig waren. Die beiden scheidenden Vorstandsmitglieder wurden mit Applaus verabschiedet. Präsident Pierre Kohler: "Für ihr langjähriges Engagement zugunsten von SUISSEDIGITAL und der Kommunikationsnetzbranche danke ich Christa Köppel und Beat Ambühl im Namen des ganzen Vorstands herzlich und wünsche ihnen alles Gute für die Zukunft."

SUISSEDIGITAL ist der Wirtschaftsverband der Schweizer Kommunikationsnetze. Ihm sind rund 180 privatwirtschaftlich wie auch öffentlich-rechtlich organisierte Unternehmen angeschlossen, die über drei Millionen Haushalte mit Radio, TV, HDTV, Internet, Telefonie und weiteren Angeboten versorgen.