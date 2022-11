SUISSEDIGITAL

SUISSEDIGITAL-DAY mit Jugendforscher Simon Schnetzer

Am traditionellen Branchenanlass SUISSEDIGITAL-DAY, der am 23. November 2022 in Bern stattfindet, wird der Jugend- und Zukunftsforscher Simon Schnetzer als Hauptredner auftreten. Der Volkswirtschaftler und Verfasser verschiedener Studien spricht zum Thema "Generation Alpha - die Gesellschaft von morgen in Kinderschuhen". Daneben stehen Themen wie Green IT, Metaverse und Cyber Security auf dem Programm. Die Tagung ist öffentlich und findet im Berner Kursaal statt.

"Ich freue mich, dass wir mit Simon Schnetzer einen gefragten Experten für Zukunftsfragen gewinnen konnten. Er wird aufzeigen, wie künftige Generationen die Gesellschaft von morgen prägen werden." So kommentiert Simon Osterwalder, Geschäftsführer von SUISSEDIGITAL, das Highlight der diesjährigen Branchentagung SUISSEDIGITAL-DAY. Simon Schnetzer, der sich als Zukunfts- und Jugendforscher einen Namen gemacht hat, befasst sich in seinem Referat insbesondere mit der Frage, wie die Generation Alpha (Jahrgang 2010 und jünger) tickt und was es braucht, um mit dieser Generation die Welt von morgen zu gestalten.

Metaverse, Ethical Hacking und Green IT

Daneben stehen Referate zu Themen wie "Metaverse - Aufbruch ins Web 3.0", Cyber Security und "Das Handwerk des Ethical Hackers" auf dem Programm. Einen besonderen Leckerbissen wird Ivan Mariblanca Flinch, Gründer und CEOCanopé, den Besuchern unter dem Titel "Green IT als Hebel für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen" präsentieren. Dabei wird er erklären, was unter digitaler Umweltverschmutzung zu verstehen ist und was Unternehmen berücksichtigen müssen, wenn sie eine erfolgreiche grüne IT-Strategie definieren wollen.

Umfangreiche Ausstellung, viel Raum für Networking

Integraler Teil der Branchentagung ist eine umfangreichen Ausstellung von 33 Telekommunikations-Dienstleistern aus der ganzen Schweiz. Daneben bieten die Verpflegungspausen sowie das abschliessende Apéro und Nachtessen viel Raum für Austausch und Networking. Osterwalder: "Der SUISSEDIGITAL-DAY hat sich in den letzten Jahren zu einem hochgeschätzten Branchentreffpunkt entwickelt, wo Bekanntschaften gepflegt, Neuigkeiten ausgetauscht und Geschäfte aufgegleist werden."

Der SUISSEDIGITAL-DAY findet am Mittwoch, 23.11.2022 ab 09:00 Uhr im Kursaal in Bern statt. Interessierte können sich unter www.suissedigital.ch anmelden.

SUISSEDIGITAL ist der Wirtschaftsverband der Schweizer Kommunikationsnetze. Ihm sind rund 180 privatwirtschaftlich wie auch öffentlich-rechtlich organisierte Unternehmen angeschlossen, die über 3 Millionen Haushalte mit Radio, TV, HDTV, Internet, Telefonie und weiteren Angeboten versorgen.