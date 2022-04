2021 im Rückblick: "SUISSEDIGITAL-Netze bleiben klarer Marktführer im Fernsehen"

Bern (ots) - Der Wirtschaftsverband SUISSEDIGITAL hat in Zusammenarbeit mit der Forschungsstiftung Strom und Mobilkommunikation ein Faktenblatt zum Thema "Wi-Fi 6 (WLAN 6)" erstellt. Die Publikation, die auf Deutsch und Französisch zur Verfügung steht, kann ab sofort kostenlos auf der Internetseite von SUISSEDIGITAL heruntergeladen werden. In den Haushalten sind heute viele Geräte mit dem Internet verbunden, so zum ...

mehr