Torry Harris ist Finalist bei den Banking Tech Awards 2022

New York, Usa, und Bristol, England, und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire)

Torry Harris Integration Solutions (THIS), ein anerkannter Marktführer im Bereich der Integrationsstrategie und Bereitstellung von API-gesteuerter digitaler Transformation, gab heute seine Nominierung als Finalist bei den diesjährigen Fintech Futures Banking Tech Awards bekannt. Die Bankenlösung Concierge Bank™ von Torry Harris wurde als Finalist in der Kategorie „Beste Open-Banking-Lösung – international" nominiert, zusammen mit „Platea Banking" von NTT Data und „Finacle" von Infosys.

Concierge Bank™, ein Marktplatz-Banking-Produkt von Torry Harris, hilft Banken auf der ganzen Welt, ihren Kunden innovative neue Produkte über eine offene API-gesteuerte Marktplatzlösung und eine einfache Benutzeroberfläche anzubieten. Es weitet die Angebote von Banken auf Mobile-Banking-Kunden aus, indem ein digitaler Marktplatz innerhalb einer klaren, direkten Banking-App verknüpft wird.

Shuba Sridhar, VP - Strategic Initiatives bei Torry Harris, sagte: „Wir freuen uns, Anerkennung für unsere Bemühungen um die Demokratisierung des digitalen Sektors durch API-gesteuerte automatisierte Integrationslösungen für unsere Kunden zu erhalten. Concierge Bank™, eine Banking-Marktplatz-Lösung, bietet eine eigene, individuell anpassbare Mobil-App, ist jedoch API-gesteuert, und ermöglicht es Kunden, ihre eigene mobile App – oder Website – zu nutzen und alle Marktplatz-Funktionen tief in ihr vorhandenes Kundenerlebnis zu integrieren."

Über Torry Harris

Torry Harris ist ein multinationaler Anbieter von Unternehmens-, Technologie- und IT-Beratungs- sowie Bereitstellungsleistungen. Seit mehr als zwei Jahrzehnten konzentriert sich das Unternehmen auf die Bereitstellung von Lösungen für digitales Enablement, digitale Marktplatzleistungen, API-Management über den gesamten Lebenszyklus hinweg, IoT und Enablement für das digitale Ökosystem. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in New Jersey (USA) und Entwicklungszentren in Bangalore in Indien. Weitere Niederlassungen befinden sich in Bristol (Vereinigtes Königreich), Slough (Vereinigtes Königreich), Dubai (VAE), Dublin (Irland), München (Deutschland) und Paris (Frankreich). Folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und Facebook. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.torryharris.com

