Medienmitteilung: Geschäftsleiter Renato Isella verlässt Fairtrade Max Havelaar

Geschäftsleiter Renato Isella verlässt Fairtrade Max Havelaar

Renato Isella, seit 2019 Geschäftsleiter von Fairtrade Max Havelaar, nimmt eine neue Herausforderung im Bildungsbereich an. Unter seiner Leitung konnte der Umsatz mit Fairtrade-Produkten weiter gesteigert, die Position von Fairtrade als glaubwürdiges Nachhaltigkeitslabel gefestigt und das Dienstleistungsangebot über die Zertifizierung hinaus erweitert werden.

Seit 2019 ist Renato Isella Geschäftsleiter von Fairtrade Max Havelaar. Unter seiner Leitung konnte der Umsatz mit Fairtrade-Produkten in der Schweiz weiter gesteigert werden. Erstmals wurden 2021 pro Kopf für über 100 Franken Fairtrade-Produkte konsumiert, was ein weltweiter Spitzenwert ist. Dadurch konnten 2021 Fairtrade-Prämien im Umfang von 12,6 Millionen Dollar generiert werden, welche die Produzent:innen für Gemeinschaftsprojekte einsetzen. Neben Investitionen in die Produktion können damit zum Beispiel der Bau von Trinkwasserbrunnen und Schulen, die Umstellung auf Bio-Landbau oder eine bessere medizinische Versorgung finanziert werden. Zusammen mit dem Fairtrade-Mindestpreis können Kleinbäuer:innen und Arbeiter:innen in Afrika, Asien und Südamerika so ein besseres Einkommen erzielen.

Renato Isella führte die Geschäfte der Stiftung zudem erfolgreich durch die Coronapandemie. In seine Zeit als Geschäftsleiter fiel auch das 30. Jubiläum von Fairtrade Max Havelaar, indem erstmals in der Schweiz verdiente Partner mit einem Fairtrade-Award ausgezeichnet wurden.

«Der Stiftungsrat bedauert den Abgang von Renato Isella ausserordentlich», erklärt Stiftungsratspräsidentin Kathrin Amacker. «Er hat wesentlich dazu beigetragen, die Position von Fairtrade als glaubwürdiges Nachhaltigkeitslabel weiter zu festigen und unsere Dienstleistungen über die Zertifizierung hinaus bekannt zu machen. Dafür danken wir ihm sehr». Renato Isella wird per 1. September eine neue Herausforderung im Bildungsbereich annehmen.

