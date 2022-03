GEP

GEP ERWIRBT COSTDRIVERS®, EINE FÜHRENDE PLATTFORM FÜR PROGNOSEN, KALKULATIONEN UND PREISTRENDS AUF DEN BESCHAFFUNGSMÄRKTEN, DURCH DEN KAUF VON DATAMARK®, EINEM UNTERNEHMEN FÜR BESCHAFFUNGSINFORMATIONEN UND DATA SCIENCE

Clark, N.J., 9. März, 2022 (ots/PRNewswire)

Riesige Datenbank mit globalen Preisen und Kosten nutzt Big-Data-Analysen und maschinelles Lernen zur Unterstützung von Prognosen, Kostenmodellierung und Entscheidungsfindung von Beschaffungs- und Lieferketten-Teams in Unternehmen

Die Plattform ermöglicht es Fachleuten aus den Bereichen Beschaffung, Einkauf und Lieferkette, eine ganze Reihe nachhaltiger Kostenmodelle zu entwickeln, zu vergleichen und gegenüberzustellen, um umweltfreundlichere Ergebnisse zu erzielen

Die Muttergesellschaft Datamark verfügt über eine bedeutende Präsenz in Lateinamerika und eine Liste von brasilianischen Marktführern und multinationalen Unternehmen

GEP®, ein führender Anbieter von Supply-Chain-Strategie und -Software für Fortune-500- und Global-2000-Unternehmen weltweit, hat heute die Übernahme von COSTDRIVERS®, einer führenden Plattform für Liefermarktprognosen, Preistrends und Kostenmodellierung, sowie Beschaffungsinformations- und Data Science-Unternehmen Datamark®, mit Sitz in Sao Paolo, Brasilien, durch die Übernahme der Muttergesellschaft Datamark International (Bermuda) Ltd. bekanntgegeben. Die Übernahme wird voraussichtlich im ersten Quartal abgeschlossen, sofern die behördlichen Genehmigungen vorliegen.

„GEP-Kunden können auf die leistungsstarken Big-Data-Analysen und die durch maschinelles Lernen erweiterten Erkenntnisse einer der leistungsfähigsten Plattformen für Kosten- und Preisprognosen zugreifen, die es überhaupt gibt", so Subhash Makhija, CEO von GEP. „Während die Beratungs- und Managed-Services-Teams von GEP bereits COSTDRIVERS nutzen, um bahnbrechende Ergebnisse zu erzielen, werden wir es auch den GEP-Softwarekunden ermöglichen, die Plattform zu nutzen, indem sie die leistungsstarken Funktionen in ihre GEP SMART™ und GET NEXXE™ Plattformen für digitale Beschaffung und Lieferkettenmanagement integrieren."

Und Makhija merkte an: „Wir sind besonders begeistert von der Möglichkeit, die die Plattform den Kunden bietet, um nachhaltigere Beschaffungsvorgänge in einer Vielzahl von Branchen und Sektoren zu fördern."

COSTDRIVERS, das mehr als 200 Unternehmenskunden in 40 Ländern hat, verfolgt mehr als 50.000 Waren und Betriebsmittel auf Märkten in der ganzen Welt. Benutzerfreundliche, interaktive Dashboards liefern Preisprognosen und individuelle Warnmeldungen zu Kostensenkungsmöglichkeiten, die in die Budgetierung und strategische Planung einfließen. Während proprietäre Algorithmen und prädiktive Analysen die KI-angereicherte Prognosefunktionalität vorantreiben, werden die Szenarienplanung und die Entscheidungsfindung durch hochrelevante unterstützende Daten, wie z. B. ein Jahrzehnt oder mehr historischer Kostenentwicklungen, unterstützt.

Im Gegensatz zu seiner COSTDRIVERS-Plattform hat sich Datamark Ltd. hauptsächlich darauf konzentriert, den brasilianischen Markt mit spezialisierten Beschaffungsdaten für Konsumgüter, Verpackungen und Industriegüter zu bedienen. Brasilien ist mit mehr als 1,36 Billionen Dollar die zwölftgrößte Volkswirtschaft der Welt, und Datamark hat mehr als 25% der 1.000 größten Unternehmen Brasiliens als Kunden.

